احتفال زواج بالعيد كاد ينقلب إلى كارثة

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. تداول المغردون لمقطع فيديو لإحتفال زواج بالعيد كاد ينقلب إلى كارثة لولا لطف الله تعالى حيث قام أحد الأشخاص بالرمي بسلاح رشاش على الوضع الآلي ليختل توازن السلاح الذي كان سيودي بحياة أشخاص ، على ضوئه حذرت وزارة الداخلية كل من يقوم بهذا الفعل سيحاسب و يعتبر هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون نترك لكم مشاهدة الفيديو





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