استعلام قرض بنك التسليف برقم الهوية، عند الحديث عن رأس مال بنك التسليف السعودي فنجد أنه بدأ بمبلغ خمسة ملايين ريال، واستمر لقرابة أربعون عاما وبعد ذلك تم رفع رأس المال إلى 36 مليار ريال، وتم إعفاء جميع المقترضين مدة عامين كاملين وقد تم زيادة رأس المال مرة أخرى 10مليار ريال أي أن الإجمالي، 46 مليار ريال وقدم بنك التسليف عدد من الخدمات التي تهم محدودي الدخل بالمملكة مثل خدمة الاستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية، هناك عدد من الشروط للاستفادة من قروض بنك التنمية الاجتماعية السعودي وجوب الجنسية السعودية، والانتظام والأمانة في تسديد القروض المواظبة المستمرة فيها ولابد أن يكن الدخل شهريا ليس اكثر من عشرة آلاف ريال سعودي، يمكن لأي مستفيد بقروض البنكية بنك التسليف السعودي، الاستعلام عن قرض بنك التسليف باستخدام رقم الهوية، الوطنية وذلك من خلال الولوج لموقع بنك التسليف والادخار.

التقديم على قروض بنك التسليف

طريقة التسجيل في بنك التسليف

أولا قم بالدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعي المعروف باسم بنك التسليف.

ثم أضغط علي تسجيل جديد ثم قم بملئ البيانات المطلوبة.

ثم انتظر رسالة التأكيد علي الجوال المسجل علي الموقع لتفعيل عملية التسجيل.

يمكن التقديم علي القرض والمبلغ المراد اقتراضه.

الأرقام الخاصة ببنك التسليف في المملكة العربية السعودية

رقم بنك التسليف بمدينة جدة 0126688060.

رقم بنك التسليف بمدينة مكة المكرمة 0125765357.

رقم بنك التسليف بمدينة الطائف 0127375688 .

رقم بنك التسليف بمدينة الرياض 0112093790.

رقم بنك التسليف بمدينة الدمام 0138315875.

رقم بنك التسليف بمدينة المدينة المنورة 0148490713.

رقم بنك التسليف بمدينة الاحساء 0135830306.

أم عن رقم الإدارة العامة فهو 0112746444.

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