شروط بنك التسليف الجديدة 1440 لطلب قرض الزواج أو قرض الترميم أو قرض الأسرة برقم الهوية

شروط بنك التسليف الجديدة،قام بنك التسليف والادخار السعودي بالإعلان عن عدد من الشروط التي تمكن المواطن السعودي من الاستفادة بهذه القروض، من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويكون لديه عمل يمكنه من الانتظام في تسديد القروض ولا يقل هذا الدخل عشرة آلاف ريال سعودي، وغيرها من الشروط التي تم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف، يقوم بنك التسليف والادخار بتقديم القروض المالية في جهات مختلفة وذلك بناء على شروط بنك التسليف الجديدة 1440، حيث يساند المبتكرين والمخترعين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلي مشاريع كبيرة وناجحة يستفيد منها المجتمع، بالإضافة إلي تقديم القروض لأصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة لنهوض بأعمالهم ورفع مستواها، كما يعمل بنك التسليف على نشر ثقافة الادخار و التوفير بين المؤسسات والأفراد.

كما أنه يساهم في تطوير المشاريع الصغيرة من أجل توفير فرص عمل لأصحاب المهن الصغيرة، كما يسهم في المشاريع الصغيرة في مجال الصيانة ومجال الاتصالات، ويقدم التمويل للسائقين الراغبين في شراء سيارات للأجرة أو النقل المدرسي.

طريقة التسجيل في بنك التسليف

أولا قم بالدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعي المعروف باسم بنك التسليف.

ثم أضغط علي تسجيل جديد ثم قم بملئ البيانات المطلوبة.

ثم انتظر رسالة التأكيد علي الجوال المسجل علي الموقع لتفعيل عملية التسجيل.

يمكن التقديم علي القرض والمبلغ المراد اقتراضه.

شروط بنك التسليف الجديدة للزواج

يشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية عربية لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

أن يكون الزواج للمرة الأولى، وغيرها من شروط قرض الزواج وطريقة التقديم عليه.

وأن يراعي الشروط ويقدم المتطلبات وفقاً للائحة ويمكن التعرف عليها من هنا.

شروط قرض الترميم

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أن يكون المتقدم بطلب القرض أكبر من 21 عام، وأن يكون العقار ملكاً للمتقدم.

إذا كان العقار مرهون لجهة حكومية يجب أولاً سداد القساط بانتظام.

أن يكون مر ثمانية سنوات على قرض الترميم السابق لنفس العقار.

يجب أن تمر خمس سنوات على بناء المنزل.

يجب مرور عاميين على العقار في حالة نقل الملكية لأحد الأقارب.

شروط قرض الأسرة

يشترط ألا يزيد دخل الأسرة عن 2000 ريال سعودي.

يدخل الابن أو البنت ضمن أفراد الأسرة حتي يبلغ عمره 24 مالم يكون موظف أو متزوج.

شروط بنك التسليف للنساء المتزوجات

قام بنك التسليف بوضع شروط بنك التسليف للنساء المتزوجات، وهي أن تكون الأم لديها صك إعالة لابن واحد على الأقل ويتم الحصول علية كالآتي:

تقوم المرأة بالدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية.

واختيار الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار صك إثبات الإعالة.

وطباعته ثم الذهاب به إلى المحكمة لاستخراج صك إعالة موجه لبنك التنمية الاجتماعية.

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