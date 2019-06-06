الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف ومقدار الأقساط الشهرية، يمكن الاستعلام عن الأقساط المدفوعة وشروط الحصول على قروض بنك التسليف السعودي، من خلال هذا المقال سوف يتم شرح كيفية معرفة “الأقساط المدفوعة” إلى بنك التسليف السعودي من خلال الموقع الرسمي لبنك التسليف على شبكة الأنترنت ثم تسجيل الدخول، حيث يتيح بنك التسليف والادخار السعودي إمكانية الاستعلام عن أقساط القرض من حيث الحيثيات والشروط الواجبة على إثرها منح المقترضين “آلية دفع الأقساط”، يقدم بنك التسليف والادخار السعودي سابقاً بنك التنمية الاجتماعية حاليا الكثير من أنواع التسهيلات في الحصول على القروض التي تكون العامل الأول في تحسين معيشة الكثير وتكون طرق السداد مختلفة ومتنوعة أيضا وهذا على حسب نوع القرض والمدة المراد فيها تسديد هذا القرض.

التقديم على قروض بنك التسليف

طريقة التسجيل في بنك التسليف

أولا قم بالدخول علي موقع بنك التنمية الاجتماعي المعروف باسم بنك التسليف.

ثم أضغط علي تسجيل جديد ثم قم بملئ البيانات المطلوبة.

ثم انتظر رسالة التأكيد علي الجوال المسجل علي الموقع لتفعيل عملية التسجيل.

يمكن التقديم علي القرض والمبلغ المراد اقتراضه.

وتتعدد مسميات قروض بنك التسليف والادخار السعودي ما بين قروض زواج وقروض الأسرة وقروض الترميم وغيرهم من المسميات الأخرى القروض، ويتم تسديد أول دفعة من دفع القرض بعد مِضي 30 يوم على حصوله على القرض من البنك، وتبدأ الأقساط الشهرية للبنك بداية من 300 ريال كحد أدنى وتصل ل 1000 ريال كحد أعلى حسب قيمة القرض الذي يحصل عليه المواطن من قروض بنك التسليف.

الاستعلام عن مدة الحصول على قروض بنك التسليف

قامت البوابة الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية الخاصة بالتسليف بشكل مسبق بإطلاق النموذج الذي يتيح من خلاله لجميع المستفيدين من القروض الخاصة بالبنك للاستعلام عن القروض وللمعرفة بالمتبقي من قيمة القرض ومدته حتى الانتهاء.

الاسم ( اسم الشخص الذي حصل على قرض بنك التسليف )

رقم الهوية ( رقم السجل المدني الذي تم التسجيل به في بنك التسليف )

رقم الحساب ( رقم حسابك لتسديد أقساط بنك التسليف )

تاريخ القرض ( تاريخ حصولك على قرض بنك التسليف )

نوع القرض ( بنك التسليف يقدم عدة قروض من ضمنها قرض الزواج ، قرض الأسرة ، قرض الترميم )

الفرع ( هو الفرع التي تم تسليمه مستنداتك للحصول على قرض بنك التسليف )

الجدير بالذكر أن بنك التسليف والادخار له عدة فروع منتشرة في جميع محافظات وأرجاء المملكة العربية السعودية، وأرقام بنك التسليف هي أسهل وسيله للسؤال عن الخدمات الكثيرة التي يقدمها بنك التسليف، وقد ارتفعت قيمة القرض الذي يقدمه بنك التسليف والادخار ليكون الحد الأدنى له 60 ألف ريال، وهذه القروض الاجتماعية التي يقدمها بنك التسليف لأبناء المجتمع المحتاجين لها أنها تكون دون فوائد على الإطلاق . وربما هذا ما يميزها عن باقي القروض الأخرى.

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وقام بنك التسليف والادخار السعودي بالإعلان عن عدد من الشروط التي تمكن المواطن السعودي من الاستفادة بهذه القروض، من بينها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويكون لديه عمل يمكنه من الانتظام في تسديد القروض ولا يقل هذا الدخل عشرة آلاف ريال سعودي، وغيرها من الشروط التي تم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للمصرف.

الأرقام الخاصة ببنك التسليف في المملكة العربية السعودية

رقم بنك التسليف بمدينة جدة 0126688060.

رقم بنك التسليف بمدينة مكة المكرمة 0125765357.

رقم بنك التسليف بمدينة الطائف 0127375688 .

رقم بنك التسليف بمدينة الرياض 0112093790.

رقم بنك التسليف بمدينة الدمام 0138315875.

رقم بنك التسليف بمدينة المدينة المنورة 0148490713.

رقم بنك التسليف بمدينة الاحساء 0135830306.

أم عن رقم الإدارة العامة فهو 0112746444.

كما أوضحت أدارة البنك أنه تم تقديم أكثر من 660 ألف قرض بمبلغ يزيد على 27 بليون ريال، وبمعدل 18 ألف قرض شهرياً بقيمة تزيد على 800 مليون ريال. وأفاد بأن تعديل اللائحة سيمكّن البنك من شمول شريحة أكبر من المستفيدين، متوقعاً زيادة عدد المستفيدين من خدماته بنسبة 200 %.

وهناك الكثير من أشكال قروض بنك التسليف مثل قروض زواج وقروض الأسرة وقروض الترميم، وبعد حصول المواطن على قروض بنك التسليف يقوم بتسديد أول دفعة من دفع القرض بعد مِضي ثلاثون يوماً على حصوله على القرض وأن ينتظم في تسديد الدفعات، وتبدأ الأقساط الشهرية من 300 ريال كحد أدني وتصل ل 1000 ريال كحد أعلى حسب قيمة القرض الذي يتحصل عليه المواطن من قروض بنك التسليف.

وكان البنك السعودي للتسليف والادخار قد اعتمد، قبل أسابيع، لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة، وتضمنت رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى عشرة آلاف ريال بدلاً من ثمانية آلاف، إضافة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح 60 ألف ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ 45 ألفاً، فضلاً عن إلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة.

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