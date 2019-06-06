شرح طريقة استعلام خدمات مكتب العمل بالإقامة أو رقم الجواز

يعد رابط استعلام خدمات مكتب العمل للوافدين والعمالة المتواجدة من الخدمات الضرورية لهم، لذا سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن الخدمات الالكترونية المقدمة من مكتب العمل، حيث يمكن الآن الحصول على كل المعلومات عن الوافدين الجدد والزائرين الكترونيا من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك عبر رابط خاص تقدمه الوزارة يتضمن الاستعلام عن الموظفين العاملين بالمملكة العربية السعودية.

عبر رابط الوزارة يمكن للشخص الوافد الحصول على خدمات مكتب العمل برقم الإقامة أو رقم الهوية، كما يمكنه التعرف على رسوم مكتب العمل، ورصيد المدفوعات وطريقة استخراج رقم سداد مكتب العمل بالإضافة لمعرفة المخالفات التي تم تسجيلها ضده إن وجدت، مما يسهل الوقت والجهد بدلاً ن الذهاب للجهات الحكومية للاستعلام.

استعلام خدمات مكتب العمل بالإقامة

بإمكان الوافد أيضاً الاستعلام عن خدمات نقل كفالة وافد، ومعرفة المطلوب في عملية النقل لكفالة العامل الوافد، وخدمة الاستفسار تأتي في خطوات سهلة وبسيطة من خلال الدخول على رابط وزارة العمل السعودية، وعند الرغبة في التعرف على المخالفات المرورية وما يدور حول الكفالة، يمكنك زيارة الموقع ومعرفة كل ما تريده واختيار البند الذي يرغب العميل في الاستفسار عنه.

موقع الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

بعد فتح الرابط الخاص بموقع وزارة العمل والتنمية، وإدخال رقم الإقامة أو رقم الجواز يحصل الوافد على خدمات متعددة منها الاستعلام عن موظف وافد، التحقق من بلاغ الهروب لوافد أو غيرها من الخدمات، وبذلك تلبي الوزارة جميع طلبات عملائها في الحصول على المعلومات للخدمات في أقل وقت ممكن عبر النت.

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