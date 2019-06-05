موعد عرض Super showdown سوبر شو داون بجدة في عيد الفطر 2019 القنوات الناقلة |النزالات المحددة اشهرها...

تعرض اليكم موعد عرض سوبر شو داون بالسعودية ، يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بالمملكة العربية السعودية واحدة من أهم المهرجانات السنوية في مصارعة المحترفين WWE حيث يقام على أرضية الملعب عرض سوبر شو داون Super showdown يوم الجمعة المقبل وسيشهد العرض العديد من المواجهات النارية والمنتظرة لكل عشاق المصارعة الحرة في جميع أنحاء العالم، علمًا بأن عرض سوبر شو داون قد أقيم للمرة الأولى في استراليا العام الماضي 2018 وبهذا تصبح هذه المرة الثانية للمهرجان على أن يقام هذا العام في المملكة العربية السعودية، بمشاركة أبرز نجوم المصارعة الحرة.

موعد إقامة عرض Super showdown سوبر شو داون بالسعودية

من المقرر إقامة عرض Super showdown سوبر شو داون على ملعب مدينة اللك عبد الله الرياضية في جدة بالسعودية يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل 2019، وسوف يشارك في هذا العرض عدد من أهم وأبرز نجوم اتحاد المصارعة الحرة للمحترفين WWE محاولة منهم لإثبات قوتهم التي لا تقهر كما أكد الاتحاد عن إقامة بعض المواجهات النارية في هذا العرض وكذلك سوف تقام مباراة نارية يشترك بها 50 مصارع ويفوز من يستطيع الصمود داخل الحلبة بعد اقصاء جميع اللاعبين الآخرين سواء عن طريقه أو عن طريق بعضهم البعض، الأهم أن يظل داخل الحلبة ولا يتم إقصاءه حتى يصبح المتبقي الوحيد في الحلبة.

– سيتم فتح البوابات في تمام الساعة 7 مساءاً . – سينطلق العرض التمهيدي في تمام الساعة 8 مساءاً . – سينطلق العرض الرئيس في تمام الساعة 9 مساءاً

نزالات سوبر شو داون بالسعودية المؤكدة من WWE حتى الآن

أكد اتحاد المصارعة الحرة للمحترفين WWE على عدد من النزالات المقرر إقامتها في عرض سوبر شو داون داون Super showdown يوم الجمعة المقبل الموافق 7 يونيو 2019، وعلى رأس هذه المواجهات سوف يواجه “تريبل اتش” “راندي أورتن” في فصلًا جديد من العداوة التاريخية التي كانت بينهما، كما سيشهد العرض عودة الرجل الميت “أندر تيكر” مرة أخرى وسوف يواجه لأول مرة في التاريخ “غولدبيرغ”، كما سيدافع “فين بالور” الشيطان عن حزام بطولة الانتركونتننتال أمام “أندراي”، ويواجه “برون سترومان” بوبي لاشلي”، كما سيضم العرض نزال ملكي “باتل رويال” مكون من 50 لاعب.

كما سيدافع “كوفي كينجستون” عن حزام بطولة “دبليو دبليو أي” أمام “دولف زيجلر” بعد عودة الثاني للمصارعة منذ أيام قليله وقد هاجم “زيجلر” بطل ال WWE “كوفي كينجستون” العديد من المرات في عرض سماك داون والرو الآخرين، وسوف يشهد العرض أيضًا مواجهة قوية بين “رومان رينز” و “شين مكما”، كما سيواجه “لارس سوليفان” فريق “لوتشا بارتي” في مواجهة غير عادلة 3 لاعبين أمام لاعب واحد، بالإضافة إلى عدد من المباريات الأخرى التي لم يتم التنويه عنها حتى الآن، ومن المتوقع أن يشهد هذا العرض ليلة مثالية للجمهور السعودي الذي سيحضر العرض وكل عشاق المصارعة الحرة من مختلف أنحاء العالم.

تذاكر عرض “سوبر شو داون جدة”

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية عن إمكانية شراء التذاكر الخاصة بعرض سوبر شو داونSuper showdown المقررة إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 7 يونيو 2019 والذي سيوافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك مما سيعد من أوجه الاحتفالات لدى الشعب السعودي حيث سيحرص عدد كبير على الذهاب لمشاهدة العرض في الملعب مباشرة، وكان عرضي الرويال رامبل وكراون جول قد أقيما في المملكة العربية السعودية، الأول في جدة والثاني في الرياض، كما وضحت الهيئة عن إمكانية شراء تذاكر عرض سوبر شو داون من خلال موقع https://www.sharek.sa لحجز المقعد الخاص بك.

وقد أعلنت الهيئة عن أسعار تذاكر عرض سوبر شو داون 2019 المقام بجدة وسوف تبدأ أسعار التذاكر من 25 ريال سعودي برؤية محددة للملعب ثم التذكرة فئة 50 ريال ثم 75 ريال، وفي الدرجة الأخرى تأتي التذاكر الذهبية لتبدأ من 400 ريال سعودي ثم 750 ريال سعودي و تذكرة المقاعد الموجودة بجانب أرضية الملعب بسعر 1000 ريال ثم أخيرًا تذاكر أمام الملعب مباشرًا وتتكلف 2000 ريال سعودي.

القنوات الناقلة سوبر شو داون جدة مجاناً

تنقل قنوات ام بي سي وخاصة قناة MBC Action عبر شاشتها عرض سوبر شو داون حيث قامت بالإعلان عن الموعد ومكان إقامة العرض على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بالمملكة العربية السعودية وسوف تتضح خلال الأيام القادمة تفاصيل أكثر وقنوات اخرى تنقل عرض Super showdown.

سيث رولينز سيدافع على لقب اليونفرسال ضد بارونً كوربن في عرض سوبر شو داون المقيم في جده السعوديه

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كوفي كينجستون سيدافع على لقب #wwe ضد دولف زيجلر في عرض سوبر شو داون المقيم في جده السعوديه

رومان رينز ضد شين مكمان في عرض سوبر شو داون المقيم في جده السعوديه

:فين بالور. بشخصيه الديمن كينج سيدافع على لقب القارات ضد اندراردي في عرض سوبر شو داون المقيم في جده السعوديه

بوبي لاشلي ضد برون سترومان في عرض سوبر شو داون جده السعوديه

وقد أعلن بودكاست The Barn Burns عن بقية مباريات عرض ⁦ #WWESSD ⁩ الذي سيقام في مدينة ⁧ #جدة ⁩ وهي: -مباراة لقب الكون بروك ليزنر ضد سيث رولينز. – مباراة لقب ⁦ #WWE ⁩ كوفي كينجستون ضد كيفن أوينز . – مباراة لقب القارات فين بالور ضد انداردي.

أعلن اتحاد ⁦ #WWE ⁩ عن بعض مباريات عرض المملكة العربية ⁧ #السعودية ⁩ القادم عرض Super Showdown وهي: – جولدبيرج ضد الظاهرة ذي أندرتيكر. – تريبل اتش ضد راندي أورتن. – مباراة ⁧ #أعظم_رويال_رامبل ⁩ خمسين مصارع.