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شاهد بالصور.. جوازات مطار الملك عبدالعزيز تعايد المسافرين بالحلوى والهدايا
متابعات الخليج 365 - الرياض
بتوجيه من مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى.. قامت إدارة جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبحضور مشرف جوازات الصالة الشمالية المقدم عبدالرحمن المطوع، نيابة عن مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف، وبحضور عدد من ضباط وأفراد الإدارة بتوزيع الحلوى والهدايا وبطاقات التهنئة على المسافرين وتوديعهم بعبارات مصحوبة بالتهنئة بالعيد السعيد.
وتأتي هذه المعايدة لليوم الثاني على التوالي، حيث أعرب المسافرون عن سعادتهم وشكرهم للقائمين على هذه المبادرة.
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