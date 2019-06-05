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أدان الأزهر الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء اليوم، وأسفر عن مقتل ضابط وأمين شرطة وستة مجندين.
وأكد الأزهر، في بيان اليوم، تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل في القضاء على الإرهاب، مشدداً على أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين بيوم العيد، وأن المصريين مصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب.
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي بالعريشوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-05
أدان الأزهر الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء اليوم، وأسفر عن مقتل ضابط وأمين شرطة وستة مجندين.
وأكد الأزهر، في بيان اليوم، تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل في القضاء على الإرهاب، مشدداً على أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين بيوم العيد، وأن المصريين مصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب.
05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
06:17 PM
أسفر عن مقتل ضابط وأمين شرطة و6 مجندين
أدان الأزهر الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء اليوم، وأسفر عن مقتل ضابط وأمين شرطة وستة مجندين.
وأكد الأزهر، في بيان اليوم، تقديره للتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل في القضاء على الإرهاب، مشدداً على أن هؤلاء الإرهابيين لن يستطيعوا أن ينتزعوا الفرحة من قلوب المصريين بيوم العيد، وأن المصريين مصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة المصرية في الحرب على الإرهاب.
، الأزهر يدين الهجوم الإرهابي بالعريش ،
المصدر : الخليج 365
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