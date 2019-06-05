متى يبدأ الدوام بعد عيد الفطر 1440 في السعودية - بداية الدوام

بدأت إجازة عيد الفطر للموظفين في السعودية هذا العام اعتباراً من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الجاري، وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، أي أن يوم 24 رمضان سيكون آخر دوام لموظفي المملكة العربية السعودية.

وبذلك يكون يوم الخميس ٢٥ رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٣٠ مايو من العام ٢٠١٩م هو أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تُعتبر إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام أول إجازة رسمية يتقرر عدم احتسابها ضمن مدة الإجازات الاعتيادية لموظفي الخدمة المدنية بالدولة، ويأتي ذلك تطبيقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، التي بدأ العمل بها ١١ رمضان الجاري.

ونصت المادة الـ١٦٠ من اللائحة على أنه إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.

ووفقاً للمادة فإنه إذا تمتع الموظف بإجازة اعتيادية، تدخل ضمن مدتها إجازة عيد الفطر المبارك، فلا يتم احتساب مدة إجازة العيد ضمن إجازة الموظف الاعتيادية.