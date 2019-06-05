حقيقة اعتذار السعودية عن رؤية الهلال والإفطار على كوكب زحل !

احتفلت المملكة العربية السعودية ضمن أوائل الدول التي أعلنت رؤية هلال شوال، وتوافق معها الإمارات والكويت وقطر، حيث احتفلوا جميعًا بعيد الفطر اليوم الثلاثاء.

وغيرت ليبيا رأيها في الوقت الأخير، بعد ما جاء ذلك في بيانين منفصلين نشرتهما، دار الإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة في البيضاء والهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق في ساعة متأخرة.

وجاء إعلان التغيير بعد ساعات من الإعلان بأن الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان وأن أول أيام العيد سيكون يوم الأربعاء، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

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وانتشر على نطاق واسع خبر خطأ السعودية في تحديد موعد عيد الفطر، ودفعها مليار و6 ملايين ريال كفارة عن الشعب السعودي، واعتمدت الأخبار المتداولة على حسابات ومواقع مزيفة على الإنترنت.

وحسب التصريح المُتداول، فإنه بعد هذا الخطأ قررت السلطات السعودية تحمل المسؤولية ودفع مليار وستة ملايينريال سعودي كفارة عن الشعب السعودي.

وذلك بعدما أكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن ما تمت رؤيته هو كوكب زجل الذي يظهر في هذا التوقيت من العام في سماء المملكة وتمكن رؤيته بالعين المجردة في بعض المناطق.