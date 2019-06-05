حقيقة تمديد اجازة عيد الفطر 1440 في السعودية

وافقت المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، على أن تكون إجازة عيد الفطر هذا العام، أول إجازة رسمية يتقرر عدم احتسابها ضمن مدة الإجازات الاعتيادية لموظفي الجهات الحكومية.

ويأتي ذلك تطبيقا للائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، التي بدأ العمل بها في 11 رمضان الجاري، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

ونصت المادة الـ 160 من اللائحة على أنه إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني أثناء الإجازة العادية للموظف، فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.

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ووفقا للمادة، فإنه إذا تمتع الموظف بإجازة اعتيادية، تدخل ضمن مدتها إجازة عيد الفطر المبارك، فلا يتم احتساب مدة إجازة العيد ضمن إجازة الموظف الاعتيادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية في السعودية، سلطان الظاهر، بأن إجازة العيد ستبدأ من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس) من شهر شوال، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وبذلك، يكون يوم الخميس المقبل 25 رمضان 1440هـ الموافق 30 مايو/أيار الجاري هو أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك.