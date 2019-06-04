السعودية تدفع كفارة الصيام .. هل هذا الخبر صحيح

شغلت رؤية هلال شوال اهتمام المسلمين حول العالم، لتحديد موعد عيد الفطر ونهاية شهر رمضان، وزاد هذا الاهتمام مع حالة الجدل التي شهدها عدد من الدول العربية بشأن تحديد موعد عيد الفطر، في ظل انقسام موعده في العالم العربي.

وكانت السعودية من أوائل الدول التي أعلنت رؤية هلال شوال، وتوافق معها الإمارات والكويت وقطر، حيث احتفلت جميعها بعيد الفطر اليوم الثلاثاء، إلى جانب ليبيا التي غيرت رأيها في الوقت الأخير، جاء ذلك في بيانين منفصلين نشرتهما، دار الإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء والهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق في ساعة متأخرة.

وجاء إعلان التغيير بعد ساعات من الإعلان بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن أول أيام العيد سيكون يوم الأربعاء وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

وشاع جدل جديد بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صباح اليوم الثلاثاء، حيث انتشر على نطاق واسع خبر يقول: "السعودية تخطئ في تحديد موعد عيد الفطر وتدفع مليار و6 ملايين ريال كفارة عن الشعب السعودي".

واستندت الأخبار المتداولة في بعض المواقع على الإنترنت، إلى تصريح على لسان محمد النجيمي عضو مجمع الفقه الاسلامي في السعودية، في اتصال هاتفي مع قناة العربية، وهو الأمر الذي ليس له أساس من الصحة، وبالبحث لم يتواجد أي أخبار على موقع قناة العربية بهذه الصيغة.