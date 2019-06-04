تصدر هاشتاج ” الغيبوبة الجماعية ” الساخر ترند تويتر ، مقترناً بمقاطع فيديو وصور مضحكة للحالة التي يمر بها اغلب المواطنين مع عدم انتظام الساعة البيولوجية للنوم في اول ايام عيد الفطر المبارك .
ويسود الشارع حالة من الهدوء قبيل الظهيرة وحتى انتهاء وقت القيلولة تأثرً بتلك ” الغيبوبة الجماعية ” جراء سهر طوال الليل لتبدء فاعليات العيد الحقيقة والزيارات العائلية مساءً .
وتعليقاً على تلك العادة التي يسخر منها الجميع وفي نفس الوقت لا يستطيع احد الهروب منها ، قال احد المواطنين انه من الصعب تغيير مواعيد النوم بين ليلة وضحاها بعد ساعات السهر الطويلة في رمضان .
وقال آخر ان الجميع ساهرون من الشباب والأطفال احتفالاً بقدوم العيد وانتظاراً للصلاة ، فيما كانت هناك العديد من التجهيزات والتسوق قبل العيد مما يجعل فترة ” الغيبوبة الجماعية ” امر لا مفر منه .
اما كبار السن فهم غير متأثرين بتلك الحالة لإنتظام ساعتهم البيولوجية في رمضان والحرص على الإستيقاظ نهاراً ، ليتفق الجميع على الإستيقاظ مساءً لبدء النشاط الفعلى لزيارات ونزه العيد .
كانت هذه تفاصيل خبر سخرية على تويتر بسبب الغيبوبة الجماعية.. والهدوء يسيطر على الشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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