محمد بن مسعود - الدمام - شوهد في تمام الساعة ‏٦.٤٥ مساء بحضور عدة لجان ظهرت صور لهلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي عبر التلسكوب مغرب هذا اليوم. وفي الساعة ‏٦.٤٥ من مساء اليوم الاثنين ثبتت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، برصد من الرائي متعب البرغش وحضور عدة لجان معتمدة. من مرصد تمير.. شاهد هلال شوال عبر "التلسكوب" مهنا التميمي الخليج 365 2019-06-03 ظهرت صور لهلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي عبر التلسكوب مغرب هذا اليوم. وفي الساعة ‏٦.٤٥ من مساء اليوم الاثنين ثبتت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، برصد من الرائي متعب البرغش وحضور عدة لجان معتمدة. Advertisements 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 08:22 PM شوهد في تمام الساعة ‏٦.٤٥ مساء بحضور عدة لجان شوهد في تمام الساعة ‏٦.٤٥ مساء بحضور عدة لجان ظهرت صور لهلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي عبر التلسكوب مغرب هذا اليوم. وفي الساعة ‏٦.٤٥ من مساء اليوم الاثنين ثبتت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، برصد من الرائي متعب البرغش وحضور عدة لجان معتمدة. ، من مرصد تمير.. شاهد هلال شوال عبر "التلسكوب" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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