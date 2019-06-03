محمد بن مسعود - الدمام - تعذرت رؤية هلال شهر شوال في منطقة سدير، مساء اليوم الاثنين وأعلن عن ذلك المرصد الفلكي في المجمعة؛ فيما تراودت أنباء عن رؤية في تمير ، فيما تعقد المحكمة العليا جلسة لتحري ما يردها من لجان الترائي مساء اليوم، لتعلن قرارها النهائي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت المحكمة العليا قد دعت في بيانها إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين.

تعذّر رؤية هلال العيد في سدير .. وأنباء عن رؤيته في تمير.. وترقب لقرار المحكمة العليا عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-03 تعذرت رؤية هلال شهر شوال في منطقة سدير، مساء اليوم الاثنين وأعلن عن ذلك المرصد الفلكي في المجمعة؛ فيما تراودت أنباء عن رؤية في تمير ، فيما تعقد المحكمة العليا جلسة لتحري ما يردها من لجان الترائي مساء اليوم، لتعلن قرارها النهائي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت المحكمة العليا قد دعت في بيانها إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين. 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 Advertisements 06:53 PM تعذرت رؤية هلال شهر شوال في منطقة سدير، مساء اليوم الاثنين وأعلن عن ذلك المرصد الفلكي في المجمعة؛ فيما تراودت أنباء عن رؤية في تمير ، فيما تعقد المحكمة العليا جلسة لتحري ما يردها من لجان الترائي مساء اليوم، لتعلن قرارها النهائي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت المحكمة العليا قد دعت في بيانها إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين.

، تعذّر رؤية هلال العيد في سدير .. وأنباء عن رؤيته في تمير.. وترقب لقرار المحكمة العليا ،

المصدر : الخليج 365

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