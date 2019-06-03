دفن الدكتورة الشهري وأبنائها الثلاثة ضحايا حريق بطحاء قريش بمكة

تم، فجر اليوم الاثنين، دفن ضحايا حادث حريق مكة المكرمة بمقبرة الشرائع، الذي لقيت فيه الدكتورة عزيزة الشهري وأبناؤها الشباب الثلاثة -رحمهم الله- مصرعهم اختناقًا، إثر حريق نشب بصالة المنزل، وصُلِّي على الضحايا الأربعة في المسجد الحرام.

وكان الدفاع المدني أعلن في وقت سابق أن امرأة وثلاثة أشقاء لقوا مصرعهم اختناقًا، في الحريق الذي نشب صباح أمس الأحد في منزل بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، إن عمليات الدفاع المدني تلقت صباح الأحد بلاغًا بوقوع حريق في منزل بحي بطحاء قريش، وتبين من الانتقال والفحص اشتعال النار في صالة بداخل شقة بعمارة مكونة من دورين وملحق، وصاحب ذلك أدخنة كثيفة جدًّا.

وأضاف الرائد الشريف أنه نتج عن الحادث وفاة امرأة وثلاثة أشقاء اختناقًا بغازات الحريق أثناء نومهم، فيما باشر فريق التحقيق بالإدارة عمله لمعرفة مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية والدفاع المدني.