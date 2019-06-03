موعد صلاة عيد الفطر في كافة مناطق السعودية 1440 | (رسميًا) موعد عيد الفطر 2019 فلكيًا

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1440 يبحث عنه كافة المسلمون والمسلمات خلال الوقت الجاري وسوف نتطرق إليه في السطور التالية، أما بخصوص موعد عيد الفطر 2019 في مصر والسعودية والدول العربية أشار محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي، أن المؤسّسات الفلكية الموجودة في 14 دولة سوف تتحرى هلال شوال يوم الإثنين، ومع ذلك فإنه غير ممكن بالمرة رؤية الهلال نظراً لغيابه في قارة أستراليا وأفريقيا وأوروبا وآسيا بعد غياب الشمس بدقيقتين.

وأضاف عودة، أنه سوف يتم يتأجل تحري الهلال إلى يوم الثلاثاء، مما يؤكد لنا أن الأربعاء 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك في الدول العربية، وبالتالي يكتمل شهر رمضان إلى 30 يومًا، ويوم الثلاثاء في أمريكا الشمالية والجنوبية لوجود الهلال ظاهراً في تلك القارة، موضحًا بأن تركيا سوف تتخذ الثلاثاء موعد أول أيام العيد، لأنها تعتمد على غيرها في الحسابات الفلكية في أي مكان بالعالم مثل أمريكا.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1440

توقيت صلاة عيد الفطر 2019 – 1440 في مصر والسعودية وكل الدول العربية

موعد صلاة عيد الفطر بالرياض 2019 – 1440 5:44 صباحًا. موعد صلاة عيد الفطر 1440 في مكة المكرمة 6:15 صباحًا. موعد صلاة عيد الفطر 2019 في المدينة المنورة 6:13 صباحًا. وقت صلاة عيد الفطر بالقصيم 5:12 صباحًا. موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1440 في جدة 6:18 صباحًا. توقيت صلاة عيد الفطر في ابها 6:08 صباحًا. موعد صلاة عيد الفطر 2019 الدمام 5:29 صباحًا. وقت صلاة العيد في منطقة عسير – موعد صلاة عيد الفطر 1440 في تبوك 6:21 صباحًا. حائل 6:01 صباحًا. عنيزة 5:12 صباحا صباحًا. منطقة الحدود الشمالية – منطقة جازان 6:09 صباحًا. الطائف 6:13 صباحًا. ميعاد صلاة عيد الفطر نجران 1440 6:02 صباحًا. الباحة 6:10 صباحًا. موعد عيد الفطر 2019 القطيف 6:12 صباحًا. الجبيل 6:30 صباحًا. موعد صلاة العيد في الإحساء 1440 5:32 صباحًا.

قدما لكم موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1440 – كل عام وأنتم بخير.