استعلام بنك التسليف برقم الهوية الوطنية، يتيح بنك التسليف الاستعلام عن قرض وعدد الأقساط المتبقية برقم الهوية للمستفيد عن طريق نموذج موحد لجميع خدمات بنك التنمية الاجتماعية في قسم التسليف بالبنك وأيضا يمكن الاستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية ورقم حساب دفع القسط والدخول على بنك التسليف للاستعلام يكون بصوره مباشره مع كتابة رقم الهوية ثم الاستعلام عن قرض، ويسعى البنك السعودي للتسليف إلى تقديم أكفأ الخدمات لعملائه من المقترضين، والتي من أبرزها وأهمها خدمات الاستعلام الالكتروني الفوري أو ما يعرف بخدمة “كشف حسابي”، ولم يكن البنك السعودي للتسليف والادخار بالأهمية الكبيرة عند نشأته، إذ اقتصر دوره على تقديم قروض صغيرة لبعض المنشآت وكان دوره محدوداً، إلا أنه الان يعد البنك الأكثر أهمية وشمولا على مستوى المملكة العربية السعودية.

شروط بنك التسليف

يمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول علي قرض عائلي.

علي مقدم الطلب تقديم مشروع جديد.

علي مقدمي الطلبات تقديم مشروع لا يزيد عن 8,000,000 ريال.

علي مقدمي الطلبات ملء استمارات برنامج البنك الائتماني وإكمال عمليه التقديم.

ان يكون عمر مقدم الطلب 25 سنه علي الأقل وليس أكثر من 55 سنه من العمر.

ان يكون مقدم الطلب مواطنا سعوديا.

لا يملك مقدم الطلب اي مشروع للتمويل.

ان يكون لدي مقدم الطلب حد ادني من الدخل 2,000 ريال سعودي.

ان يكون مقدم الطلب متفرغا للعمل في المشروع.

استعلام بنك التسليف والادخار السعودي

أولا يتم الدخول على موقع البنك السعودي للتسليف والادخار من هنا.

ثم الضغط في القائمة في الأعلى على كلمة حسابي الخدمات الالكترونية.

ثم اختيار خانة الأقساط المستحقة أو استعلام متبقي القرض من قائمة الاختيار.

ستبرز صفحة بها كافة الأقساط سواء المستحقة أو المدفوعة.

شروط بنك التسليف للكفيل

جب أن يكون مواطن سعودي.

لا يجوز أن يكون ضامنا للبنك مع أي قرض آخر.

أن يكون منتظم في دفع ما اقترضه في الماضي من البنك.

تقديم الوثائق المطلوبة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

توفير الضمانات المطلوبة التي تحددها اللائحة.

ويعادل الاقتطاع الشهري من الراتب ثلث المرتب الصافي.

إلزام الضامن والمقترض علي حد سواء بالتوقيع علي فاتورة الدفع الكامل إذا كان الكفيل يعمل في القطاع الخاص ومسجلا في التامين الاجتماعي.\

إخلاء طرف بنك التسليف

يتيح بنك التسليف والادخار السعودي خدمة استعلام اخلاء طرف بنك التسليف، حتى يتأكد المقترض أن جميع الأقساط قد تم احتسابها فعليا وأنجز ما عليه من فوائد على القروض أيضا ، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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الدخول برقم الهوية الوطنية للمقترض.

ثم ادخال رمز شهادة اخلاء طرف بنك التسليف التي تسلمها المستعلم فعليا من البنك.

ثم ادخل رمز تحقق الأرقام الموجودة في الصورة.

شروط قرض الزواج من بنك التسليف

قرض الزواج يكون للزواج للمرة الأولي فقط

سن المتقدم للقرض لا يقل العمر عن 18عاماً.

حمل الزوجة للجنسية السعودية أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وإذا كانت الزوجة تحمل جنسية دولة أخرى من غير دول مجلس التعاون الخليجي فيشترط الحصول على موافقة المسبقة.

شروط قرض الأسرة

أن لا يتعدى نصيب الفرد من دخل الأسرة 2000 ريال بعد تقسيم دخل رب الأسرة على أفراد الأسرة.

الابن الذي لم يتجاوز عمره 24 سنة يحتسب من الأسرة.

أن لا يكون الابن قبل 24 سنة لا يعمل موظف أو متزوج حتى يتم احتسابه.

قرض المرأة حيث أن للمرأة الحق قي تقديم طلب قرض الأسرة في حالة كانت أرملة أو تعول طفل أو مطلقة.

يجب أن يكون المتقدم للقرض موظف أو كان موظف ومتقاعد أو يعمل في احد الدوائر الحكومية أو القطاع الخاص.

أن لا يكون قد استفاد من القرض مرة سابقة.

يجب وجود ضمانات لسداد القرض ويثبت ذلك.

سداد القروض من البنك السعودي للتسليف

بجانب خدمات استعلام بنك التسليف، دشنت إدارة البنك السعودي إمكانية سداد الأقساط المستحقة على العملاء باستخدام أكثر من طريقة، يختار منها ما يتناسب معه، وهي:

الصراف الآلي.

الإنترنت.

الهاتف المصرفي.

خطوات تقدم طلب إعفاء من سداد القروض من بنك التسليف السعودي

رقم هوية الخاص بالمقترض واسم المقترض الرباعي و رقم الحفيظة مصدر الحفيظة و تاريخ الحفيظة

رقم العقد الشركاء في القرض إن وجد،مكان القرض

اسم مقدم الطلب بالكامل،رقم هوية مقدم الطلب، رقم الجوال كما يمكن الاستعلام عن سداد قسط بنك التسليف، والتمكن من التقديم على إعفاء بنك التسليف، عبر التنمية الاجتماعية وبدأ معرفة باقي أقساط بنك التسليف.

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