، بالصور .. في أيّ دولة احتشد هؤلاء لقيام ليلة 27 رمضان؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفق تقرير لـ "الديلي ميل" وعبر صور التقطتها طائرة دون طيّار

ليس غريباً على هذه الدولة الإسلامية أن يتجمّع عشرات؛ بل مئات الآلاف من المصلين، لقيام ليلة القدر، يوم الجمعة الماضي، حيث التقطت طائرة دون طيّار صوراً مذهلة لهذه الحشود في شوارع مدينة طشقند؛ عاصمة أوزبكستان، الدولة التي قدّمت للإسلام الأئمة والعلماء؛ البخاري والترمذي والنسائي والخوارزمي والبيروني والزمخشري.

وحسب تقرير مصوّر بصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن الصور التي التقطتها طائرة دون طيّار، كشفت عن الآلاف من المصلين المسلمين وهم يغمرون شوارع طشقند؛ لقيام ليلة القدر.

وتضيف الصحيفة: في حين أن صلاة الجمعة عادة ما تكون الأكثر شعبية بالنسبة للمسلمين، فإن الحشود الضخمة في تلك الليلة كان يمكن أن تملأ ملعباً ضخما لكرة القدم، واختار المصلون الوقوف في شوارع وسط طشقند بعدما امتلأت المساجد.

وشارك ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم قيام تلك الليلة، التي نزل فيها القرآن الكريم، ويُغفر لمَن أقامها إيماناً واحتساباً.

وأوزبَكِسْتان هي أكبر دولة سكاناً في وسط آسيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 33 مليون نسمة، وعاصمتها طشقند، التي يقدر عدد المسلمين فيها بنسبة 90 في المائة، ومن أهم مدن أوزبَكِسْتان سمرقند، وتضم جمهورية أوزبكستان جمهورية قراقل باك، كما تضم أقاليم لها حكم ذاتي يبلغ عددها تسعة أقاليم؛ منها أقاليم لها شهرة عريقة في تاريخ الإسلام، فمنها بخارى وسمرقند وطشقند وخوارزم، وقدّمت هذه المناطق علماءً أثروا التراث الإسلامي بجهدهم، واللغة الرسمية هي الأوزبكية، كما أن جميع الشعب يجيد الروسية.