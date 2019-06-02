رابط فرجت مع ابشر لسداد ديون السجناء في السعودية - مرفق شرح الية التبرع

نشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، يوم الاحد، رابط فرجت مع ابشر، التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل ايام، للمساهمة فى سداد ديون بعض السجناء قبل حلول عيد الفطر السعيد.

وذكرت الوزارة في تصريح صحفي اطلعت (سوا) الإخبارية عليه، ان مبادرة فرجت توفر للمواطنين والمقيمين في البلاد من اختيار المسجونين الذين ينوون المساعدة ماليا في سداد ما عليهم من ديون الآخرين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

ووفق الوزارة، فإنه بإمكان الشخص الذي لديه حساب رسمي في منصة "أبشر" التبرع بمبلغ مالي لأي سجين غارم يختاره من قوائم السجناء المشمولين بالمبادرة التي لقيت ترحيبا من الاف المواطنين. رابط فرجت ابشر اضغط هنا

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وترمي مبادرة "فرجت" إلي جعل المجتمع في السعودية يشارك بشكل ايجابي في التخفيف عن المسجونين على قضايا مالية، وذلك عبر تقديم المال متبرع من اجل ردها الى اصحابها والافراج عنهم قبل العيد.

ولقيت مبادرة فرجت تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة السعودية، حيث كتبت ميمي الحربي طالبة مساعدة احد الغارمين : " الله يسعدكم ساعدونا في الشهر الفضيل في دين زوجي 21 الف وخدماته موقفه من الدين الله يسعدكم ويرزقكم من نهار الجنه يارب".

وفي سياق متصل،بينت مصادر إعلامية مطلعة ان تفاعل السعوديين سدد دين أكثر من 200 مدين خلال ثلاثة أيام من خلال خدمة، آخرها تسديد دين سيدة بمبلغ مليوني ريال خلال أقل من 24 ساعة.