السعودية اليوم / تهيئة مصلى و12 جامعًا لصلاة العيد بمحافظة شرورة



نجران 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً بإدارة المساجد بمحافظة شرورة مصلى للعيد و12 جامعاً في المحافظة والمراكز التابعة ، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد مدير إدارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة شرورة علي بن ناجي الصيعري تجهيز مصلى العيد بشرورة و١٢جامعًا بالفرش والصوتيات، استعداداً لصلاة العيد بالمحافظة ومراكزها ،لافتاً إلى أن الصلاة ستقام في تمام الساعة (٥:٣٦) صباحاً.

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05:19ت م

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