

عرعر 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

حددت إدارة المساجد بعرعر التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، 16 جامعاً ومصلى لأداء صلاة عيد الفطر, مبينة أن دخول الإمام فيها في الساعة 5.30 صباحا.

وأوضحت أنه تم تحديد المساجد وهي: مصلى العيد الرئيسي بحي المحمدية، وجامع الملك عبد العزيز رحمه الله بحي الريان، وجامع الملك خالد رحمه الله بحي الفيصلية، وجامع الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله بحي الفيصلية، وجامع الأمير عبد العزيز بن مساعد رحمه الله بحي العزيزية، وجامع الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، وجامع والدة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بحي المنصورية، وجامع عرعر الكبير، وجامع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بحي العزيزية، وجامع عبدالعزيز الربيش، وجامع التقوى، وجامع الفوزان بحي بدنة، وجامع الفوزان حي المطار القديم، وجامع الخليوي، وجامع المهيلب، وجامع مشبب العتيبي.

// انتهى //

02:21ت م

0220





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تحدد 16 جامعاً ومصلى لصلاة عيد الفطر بعرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.