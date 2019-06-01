كم كيلو زكاة الفطر من الأرز - مقدار زكاة الفطر بالكيلو للأرز في السعودية

قال مجمع البحوث الإسلامية ان مقدار زكاة الفطر صاع من طعام من غالب قوت بلد المزكي ؛ كما هو ثابت من مجموع الروايات التي في الصحيحين وغيرهما.

فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» " صحيح البخاري (2/ 130).

واستدل مجمع البحوث بحديث عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ».

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وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ .... وَالتَّمْرُ» صحيح البخاري (2/131)، ولفظ ( كان ) يدل على أن إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد كان من غالب قوت أهل البلد. وأخذًا بهذا المعنى في النص يكون غالب قوت أهل مصر الأرز، والقمح ، وهو ما عليه الفتوى .

وأوضحت انه لا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع ، وتقدير الصاع من القمح والأرز كالتالي :

الصنف تقدير الصاع بالكيلو ( تقريبا )

الدقيق 2 ك تقدر قيمتها بـ 13 جنيه كحد أدنى للبدل النقدي

الأرز، 2 ك وتقدر قيمتها بـ 20 جنيها تقريبا

حتى وإن كان النص قد ورد فيه التمر والزبيب، فليس المقصود به الحصر، وإنما المقصود به غالب قوت أهل البلد في كل عصر وفقًا لرأي الجهور .