توجيهات عليا بالموافقة على التصنيف السعودي الموحد للموظفين

علمت «عاجل» من مصادر خاصة بصدور توجيهات عليا بالموافقة على توحيد التصنيف المهني للموظفين وتعديل المسمى الوظيفي لهم وفقًا لجدول المهن المحدث.

وقالت المصادر إنَّ التوجيهات تضمَّنت تشكيل فريق فني مختص لإعداد التصنيف السعودي الموحد؛ ليكون موائمًا للتصنيف الدولي ٢٠٠٨ والتحديثات اللاحقة له، على أن يتم الانتهاء منه خلال ستة أشهر، علمًا بأنّ ذلك بدأ في ١٦ رمضان الجاري.

ويضم الفريق المختص بإعداد التصنيف الموحد للموظفين، الهيئة العامة للإحصاء والخدمة المدنية ووزارة العمل وأمانة مجلس الخدمة العسكرية ومركز المعلومات الوطني.

وبحسب المصادر، فإنّ التنظيم الجديد للمهن سوف يغطي كل المهن والوظائف القائمة في سوق العمل المحلي سواء كانت حكومية أو عسكرية أو خاصة.