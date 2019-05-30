طريقة التسجيل في حافز البحث عن عمل للحصول على 2000 ريال شهرياً : تسجيل طاقات البوابة الوطنية للعمل

طريقة التسجيل في حافز أصبحت مهمة لمن يرغب في التسجيل في حافز إلكترونيا، ولهذا سوف نوضح لكم تفصيلا عن كيفية التسجيل في حافز عبر بوابة طاقات البوابة الوطنية للعمل، حيث يعتبر التسجيل في برنامج حافز صعوبة البحث عن عمل مهما للباحثين عن عمل، حيث أن برنامج حافز يقدم دعما ماليا يصل إلى 15 ألف ريال، لمساعدة الباحثين عن العمل طمن برنامج طاقات البحث عن عمل، يبدأ البرنامج بتقديم الدعم المالي بمبلغ 2000 ريال شهرياً وذلك لمدة 12 شهر،وذلك لمن لديه الجدية في البحث عن عمل بغرض تحفيزهم، وتعزيزاً للحصول على فرص وظيفية مميزة وبصفة دائمة، وتزويداً لهم بمهارات وإمكانيات مناسبة تعزز من حصولهم على فرص وظيفية، وإلحاقاً بهم إلى سوق العمل، كما يمكنكم الاستعلام عن الوطني في إطار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارات السعودية، وكذلك الاستعلام عن نظام نور برقم الهوية الوطنية إلكترونياً، وسوف نوضح لكم عن طريقة التسجيل في حافز والحصول على المميزات المعلنة عبر بوابة طاقات الإلكترونية للعمل.

هناك بعض الشروط الخاصة للتسجيل في حافز والتي نوضحها كما يلي:

لا يزيد العمر عن 35 عاما ولا يقل عن20.

أن يكون المتقدم قادرا على أداء العمل.

يشترط عدم حصوله على وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص.

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون من المقيمين في السعودية لمدة لا تقل عن 10 اشهر وذلك للتقديم في حافز صعوبة البحث عن عمل والتسجيل في البرنامج.

لا يكون من المستحقين لمعاشات تقاعدية.

مميزات التسجيل في حافز

هناك بعض المميزات التي يقدمها برنامج حافز ضمن البوابة الوطنية للعمل ولهذا نوضح طريقة التسجيل في حافز بعد عرض المميزات ومنها ما يلي:

يتلقى المسجل في حافز عروض وظيفية تلقائية، ترسل له عبر الملف الشخصي.

حصول المشترك في حافز على دورات تدريبية تدعمه للتأهيل لسوق العمل.

حصول المسجلين في حافز على مبلغ مالي قدره 2000 ريال سعودي شهرياً، وذلك لمدة 12 شهر متواصلة.

يستطيع مشترك برنامج حافز أن يوقف العام المدعوم براتب شهري وإعادة استئنافه لاحقاً.

طريقة التسجيل في حافز صعوبة البحث عن عمل ضمن طاقات البوابة الوطنية للعمل يتم بالدخول على رابط تسجيل طاقات ومن ثم الضغط على مستخدم جديد واتباع التعليمات الأتية:

تحيد نوع الهوية (سعودي أو غير سعودي الجنسية).

الضغط على التالي وإدخال البيانات.

واليكم البيانات المطلوبة للتسجيل في حافز كما يلي:

اسم المستخدم.

رقم الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد.

البريد الإلكتروني.

الرقم السري.

رقم الجوال.

الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم تأتي الخطوة الأخيرة في تسجيل حافز في التحقق من رقم الهاتف.

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طريقة التسجيل في حافز بصورة كاملة

تأتي الطريقة الكاملة للتسجيل في حافز والحصول على كافة مميزات حافز بإكمال الخطوات الآتية:

التسجيل في حافز كما موضح بالخطوات السابقة.

استكمال السيرة الذاتية C.V ورفع صورة من المؤهل الدراسي.

إكمال خطوات التوظيف والانضمام في برنامج حافز.

تقديم على الوظيفة المناسبة لك.

البحث المستمر عن الوظائف المناسبة لك، والاشتراك في برامج التأهيل الوظيفي المخصصة لتكل الوظيفة.

طريقة التسجيل في حافز لأصحاب الأعمال

نوضح لكم طريقة التسجيل في حافز لأصحاب الأعمال والإعلان عن وظائف مختلفة، ذلك بالدخول على تسجيل حافز لدعم التوظيف، والمرور بالخطوات الآتية:

تسجيل البوابة الوطنية للعمل والانضمام إلى منصة حوافز.

تقديم الإعلان الوظيفي.

الانضمام إلى برنامج الدعم.

إكمال مرحلة التوظيف.

كيفية البحث عن عمل

يمكن للراغبين البحث عن عمل عبر نظام فارس من خلال بوابة طاقات صعوبة البحث عن عمل وذلك باتباع التعليمات التوضيحية في الفيديو التالي الذي نوضحه للمستخدمين الذين يرغبون في الحصول على فرصة عمل.

أخبار حافز

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي (هدف)، إيداع أكثر من 456 مليون ريال (121 مليون دولار)، في الحسابات البنكية لأكثر من 297 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي «حافز البحث عن عمل» و«حافز صعوبة الحصول على عمل»، وذلك عن شهر مايو (أيار) الجاري، وكشف «هدف» عن أن عدد المستفيدين من «حافز البحث عن عمل» تجاوز 157.894 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج «حافز صعوبة الحصول على عمل» أكثر من 139.647 ألف مستفيد ومستفيدة

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