الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لمستفيدي معاشات الضمان الاجتماعي، توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العديد من الخدمات من بينها استعلام عن المقطوعه برقم الهويه ، لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة، وذلك دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات الوزارة أو أي من فروع الوزارة في المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة اسماء المستفيدين منالمساعدة المقطوعة من خلال تسجيل دخول وزارة العمل برقم السجل المدني، وكانت وزارة العمل أعلنت أنه يمكن الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة، وذلك عبر تسجيل دخول وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ثم اختيار الخدمة، وأخيراً كتابة رقم السجل المدني والرمز المرئي، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لمستفيدي معاشات الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عن طريق الهاتف

ويمكن الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة عن طريق الاتصال بالرقم 8001222777 من أي هاتف أرضي، أو عبر الجوال عن طريق الرقم 0112915588، ومن ثم اتباع التعليمات بالضغط غلى الرقم 2 وبعد ذلك الرقم 1 من أجل الاستعلام والتأكد من موعد صرف المساعدة المقطوعة، وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإيداع المبالغ المستحقة في حسابات الأشخاص المستفيدين كل شهر من معاشات الضمان الاجتماعي، وذلك من أجل مساعدة الأسر الفقيرة على سد إحتياجاتها.

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الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

أولا يجب عليك تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من هنا.

ثم اختيار الخدمة.

ثم كتابة رقم السجل المدني، والرمز المرئي.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة

أنه يمكن التقديم من خلال مكتب الضمان الاجتماعي.

يمكن التسجيل كل عام لمن لا يملك دخلاً ثابتاً.

التقديم كل عامين لمن يملك دخل ثابت.

لابد من ألا يقل عمره عن 35 عاماً، ودخل المستفيد لا يتجاوز الحد المانع للصرف.

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