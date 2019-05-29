نتائج موقع قياس qiyas.sa تسجيل في اختبار التحصيلي والقدرات “بنين وبنات” رابط المركز...

موقع قياس qiyas.sa تسجيل في اختبار التحصيلي أو اختبار القدرات العامة 1440 للبنين والبنات من طلاب الثانوية العامة، فما هي طريقة التسجيل في التحصيلي والقدرات للفترة الأولى والثانية للعلمي والأدبي، بعد فتح تسجيل تحصيلي 1440 الورقي والمحوسب، وبدأ عملية البحث عن الاستفادة من خدمات بوابة قياس للخدمات الإلكترونية لحجز مقعد وسداد رسوم الاختبار الورقي أو المحوسب ومنه معرفة النتائج حال إجراء الاختبارات التي يوفرها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.

استعلام نتائج قياس التحصيلي اليوم من موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج التحصيلي 1440 بالسجل المدني من موقع قياس للنتائج باسم المستخدم وكلمة المرور، بعد ظهور نتائج التحصيلي اليوم.

اختبارات موقع قياس التعليمية تشمل التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي للعلمي والنظري من طلاب الثانوية العامة، والتسجيل في اختبار القدرات العامة، والقدرات العامة للجامعيين، والموقع الرسمي لقياس يوفر شرح حول طبيعة كل اختبار بجانب بعض النماذج التجريبية التي يمكن الاستفادة منها خلال فترة الاستعداد والتأهيل لتحقيق اعلى المعدلات، ولذا سنركز على شرح كيفية الدخول من رابط موقع قياس qiyas.sa تسجيل في اختبار التحصيلي 1440 وتجربة الاختبارات التجريبية.

موقع قياس qiyas.sa تسجيل الدخول

أتاح موقع قياس qiyas.sa تسجيل الدخول على مجموعة الاختبارات التي يوفرها للذكور أو الإناث من الطلاب والجامعيين والموظفين والخريجين، من خلال التسجيل في حساب المستخدم برقم السجل المدني وكلمة المرور، ومن فقد بيانات الدخول يمكن استعادة كلمة المرور أو رقم المختبر برقم الهوية وكلمة التحقق، وسيستلم رسالة نصية على رقم هاتفي الجوال بها بيانات تسجيل الدخول، لمن له حساب تم فتحه من قبل، ولمن يتقدم للاختبارات الأول مرة علية فتح حساب قياس مستخدم جديد، وحال الانتهاء سيتمكن من تسجيل تحصيلي قياس 1440 كأحد الاختبارات التعليمية التي يتم التسجيل عيها بجانب اختبار القدرات.

رابط قياس التسجيل في اختبار التحصيلي 1440

أعلن موقع قياس عن فتح التسجيل في اختبار التحصيلي 1440 وفق جدول المواعيد الخاص بالتقديم على اختبارات التخصصات النصرية والعلمية، حيث يمكن تسجيل قياس تحصيلي علمي 1440 الفترة الأولى للذكور في الاختبارات الورقية بداية من اليوم 21-1-2019 وحتى 2-3-2019، وتبدأ تسجيل الفترة الثاني من 21-1-2019 وحتى 30-3-2019 وللتعرف على متطلبات التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي للمواطنين أو المقيمين، وباقي المواعيد مرفق أدناة الصور الموضحة لذلك.

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التسجيل في اختبار التحصيلي علمي للإناث 1440 الفترة الأولي سيكون من 28-1-2019 وحتى 2-3-2019، والفترة الثانية من 28-1-2019 وحتى 30-3-2019 ومرفق بعالية مواعيد تسجيل تحصيلي قياس محوسب، ومن خلال رابط موقع قياس المرفق بعالية يمكن التعرف على مواعيد التسجيل في اختبار القدرات الفترة الثانية.

تسجيل قياس القدرات العامة

التسجيل في اختبار قياس القدرات العامة الفترة الثانية للرجال والنساء للتسجيل المبكر انتهى في 12-1-2019، والتسجيل المتأخر مستمر وفق المقاعد المتاحة حتى قبل موعد الاختبار بالمدة الزمنية التي نص عليها المركز.