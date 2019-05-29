نتائج اختبار التحصيلي.. رابط مركز قياس نتائج تحصيلي 1440 qiyas الفترة الأولى برقم الهوية

يُعلن المركز الوطني للقياس والتقويم نتائج اختبار التحصيلي 1440 لطلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 24 رمضان، حيث يمكنكم خلال ساعات قليلة الدخول عبر رابط الموقع الرسمي والاستعلام عن نتائج اختبار تحصيلي 1440 ورقي وذلك بعد أن انتهت جميع الأعمال الخاصة بمراجعة أوراق الطلاب والطالبات اللذين أدوا اختبارات قياس التحصيلي وانتهاء أيضاً عمليات الفحص لاختبارات قياس القدرات العامة ١٤٤٠، ويريد جميع الطلاب الآن الاستعلام والحصول على نتائج اختبار قياس التحصيلي 1440 عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم.

وكان مركز قياس قد أعلن أمس أن اليوم الأربعاء هو موعد إعلان نتائج اختبار التحصيلي ١٤٤٠ ورقي الفترة الأولى، ومن ثم سيتم الانتهاء من اختبارات التحصيلي الفترة الثانية والعمل على مراجعة الأوراق الخاصة بالطلاب ومن ثم سيتم بعدها إعلان نتائج التحصيلي الفترة الثانية.

نتائج اختبار التحصيلي 1440 ورقي

نتائج اختبار التحصيل الدراسي، تظهر اليوم عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم وللحصول على نتيجة قياس هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن نتائج قياس التحصيلي برقم الهوية، وتتكون من خمسة خطوات هامة والتي تتمثل في التالي:

تسجيل دخول عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم تحديد اسم الاختبار “القدرات أو نتائج التحصيلي ١٤٤٠ كتابة رقم المشترك أو رقم السجل المدني كتابة رمز التحقق الضغط على أيقونة البحث

نتائج اختبار قياس التحصيل الدراسي 1440

نتائج اختبار قياس التحصيل الدراسي برقم الهوية 1440، ويعرف الجميع أن اختبار قياس القدرات العامة يوفر لطلاب الثانوية العامة خمسة فرص والتي يُمكن من خلالها التسجيل في أربعة اختبارات ورقية واختبار واحد مُحوسب أو ثلاثة اختبارات ورقي وإثنان من الاختبار المحوسب.

رابط استعلام نتائج اختبار التحصيلي ١٤٤٠ برقم الهوية

نتائج تحصيلي قياس، خلال ساعات قليلة يمكنكم الاستعلام عن نتائج اختبار قياس التحصيلي ورقي برقم الهوية 1440 عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم عبر الرابط هنا، وقد خصص مركز قياس رقم للاستفسار 920033555، والجدير بالذكر أن موقع المركز الوطني للقياس والتقويم يشهد إقبال كبير من الطلاب لمعرفة نتائج التحصيلي برقم الهوية.