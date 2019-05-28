وصول طائرة قطرية إلى مطار جدة.. فمن على متنها!!

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وصلت طائرة قطرية تابعة للطيران الأميري القطري إلى مطار جدة ، مساء الإثنين، لتعد خالية الركاب إلى الدوحة بعد نزول الوفد الدبلوماسي القطري بجدة، وذلك قبل أقل من 48 من القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال عضوان الأحمري، رئيس تحرير صحيفة الإندبنت العربية من خلال حسابه الشخصي في تويتر : «وصول طائرة قطرية تتبع للأسطول الأميري إلى جدة السعودية قبل أكثر من ساعة من الآن، حسب أحد برامج الطيران الشهيرة، ويأتي وصول الطائرة دون معرفة تفاصيل إضافية قبل ٤٨ ساعة من القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز».

ومن جانبه رد مستشار الخطوط الجوية السعودية عبد الرحمن الفهد على الأحمري من خلال حسابه الشخصي في تويتر: «‏‎تفضل مزيداً من المعلومات، من مواقع وتطبيقات متخصصة: الطائرة أ٣١٩ مخصصة للرحلات الخاصة، اسمها الريان، دخلت في الأسطول الأميري في ١٢-١٢-٢٠٠٠م، و‏‎يبدو ان الطائرة في طريق العودة للدوحة بعد إنزال ركابها؟ الان تعدت الدوادمي لأجواء الرياض على ارتفاع ٣٩ ألف قدم».

