السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر



الرياض 22 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس

رأس معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أمس الاجتماع الـ 14 لمجلس إدارة الهيئة بمقرها في الرياض.

وناقش الاجتماع سير العمل بمبادرات التحول الوطني ،والاطلاع على الحساب الختامي للهيئة ، بالإضافة الى متابعة خطة الهيئة لموسم العمرة وإحصائيات خدماتها في المشاعر المقدسة.

واطلع المجتمعون على استعدادات الهيئة لموسم الحج ومستجدات أعمال المستقبلية.

// انتهى //

11:27ت م

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