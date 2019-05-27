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2019-05-27 هنا أسعار الذهب اليوم 22 رمضان متابعات الخليج 365 - الرياض سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 22 رمضان 155.02 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 142.10 ريال. Advertisements أما أسعار الذهب اليوم 22 رمضان لعيار 22 فسجلت 135.65 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 116.27 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 90.43 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب 22 رمضان عيار 12 فسجلت 77.51 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,821 ريالاً، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,085 ريالاً، وأخيراً سجلت أسعار كيلو الذهب 155,020 ريال.









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