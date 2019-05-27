طريقة تغيير رقم جوال ابشر 1440هـ عبر نظام ابشر الجوازات moi.gov.sa

رقم جوال ابشر 1440هـ ، هو من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، فمن المعروف أن المملكة تعمل على مساعدة كافة المواطنين سواء المقيمين أو المغتربين، ومن خلال تلك الخدمة يمكن تغيير رقم الجوال بكل سهولة إلكترونياً عبر بوابة ابشر، لنتعرف من خلال هذا المقال عن طريقة تغيير رقم جوال ابشر.

رابط تغيير رقم جوال ابشر 1440

وجدير بالذكر أن تلك الخدمة الإلكترونية يتم تغيرها عبر الخدمة الذاتية الموجودة عبر موقع ابشر للجوازات، ويعد رقم ابشر من أهم الأرقام التي تهم المواطن السعودي حيث يمكن من خلالها معرفة كافة التفاصيل عن الخدمات المقدمة عبر نظام ابشر،لنتعرف أدناه عن طريقة تغيير رقم جوال ابشر وهي كالتالي:-

على المواطنين الراغبين في تغيير رقم جوال ابشر قم بالذهاب إلي موقع ابشر وزارة الداخلية، ومن ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر المسجلين مسبقاً عبر نظام ابشر ومن ثم الرمز المرئي، واتباع الخطوات المطلوبة لكي تقوم بتحديث رقم الجوال.

تغيير رقم جوال ابشر 1440

قامت وزارة الداخلية السعودية بمنع المواطنين الراغبين في التسجيل عبر بوابتها بأكثر من رقم جوال، حيث أنه من الممكن يعرض الحساب للإيقاف في حالة تكرار نفس الرقم، لذا يجب على كل مواطن الحصول على حساب واحد فقط عبر بوابة ابشر للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها.

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