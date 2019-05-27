القوات المسلحة السعودية القبول والتسجيل 1440 بوابة التجند الموحد وزارة الدفاع | تقديم الابتعاث...

بوابة القوات المسجلة القبول والتسجيل 1440 للقبول والتجنيد الموحد بعدة أفرع، وتقديم الابتعاث الخارجي لبرامج ابتعاث 1440، حيث أعلنت الإدارة العامة لقبول والتجنيد في وزارة الدفاع عن مواعيد التقديم والرتب العسكرية التي سيتم التقديم عليها وتوضيح أفراع القوات المسلحة التي سيتم التجنيد بها لمن سيتم قبولهم، وفق شروط التسجيل التي تم وضعها على صفحة بوابة تجنيد القوات المسلحة.

فتح بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة السعودية منذ الأحد الموافق 21 رمضان 1440، لاستقبال طلبات التقديم على تجنيد وزارة الدفاع، وتقديم الابتعاث الخارجي 1440 وفق ما نص عليه من ضوابط وشروط، والتي كان في مقدمتها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثني من نشأ مع والده خلال خدمة المملكة خارج حدودها، وحول الرتب العسكرية التي سيتم التقديم عليها والأفرع التي سيتم الالتحاق بها فيما يلي المزيد من البيانات، مع رابط القوات المسلحة السعودية القبول والتسجيل الموحد.

تقديم القوات المسلحة القبول والتسجيل 1440

رتب تقديم القوات المسلحة القبول والتسجيل 1440 عبر بوابة التجنيد الموحد ،تشمل رتبة جندي و جندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب وذلك للالتحاق بأفرع القوات المسلحة وللتقديم على برامج الابتعاث الخارجي.

1- القوات المسلحة السعودية.

2- القوات البرية الملكية السعودية.

3- القوات الجوية الملكية السعودية.

4- القوات البحرية الملكية السعودية.

5- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

6- قوة الصواريخ الاستراتيجية.

7- الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

8- برامج الابتعاث الخارجي. Advertisements

شروط تجنيد وزارة الدفاع

الشروط العامة للدخول على تقديم القوات المسلحة القبول والتسجيل 1440



بوابة التجنيد الموحد

رابط التسجيل في تجنيد القوات المسلحة السعودية للتسجيل في برامج الابتعاث الخارجي، والتسجيل في التجنيد.

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