السعودية اليوم / نشرة عن كميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية

الرياض 21 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واسأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة, نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة, ومنسوب المياه في بعض السدود خلال ـ24 ساعة الماضية حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة:وفيما يلي بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق :أولا: كمية الأمطار :منطقة الرياض :شمال شرق عفيف 1.2 ملممنطقة مكة المكرمة :طريق الشفاء الدائري 5.60 ملمالعرضية الشمالية 16.40 ملمرنية 1.80 ملمالقريع بني مالك 52.00 ملمبني سعد 14.8 ملمطريق الهدا الكر 9.20 ملمالريان 0.20 ملمثريبان 11.20ملمشمال غرب الحرم 2.20 ملمثلاثاء الخرم 16.00 ملممدركة 0.40 ملمجنوب شرق العوالي 2.00 ملمالجموم 36.00 ملمالعقور0.20 ملمالبرزة 2.40 ملمقرن هذيل 30.00 ملمالكامل 25.20 ملمالغريف 0.20 ملمالخفج 22.80 ملمميدان الملك خالد للفروسية 1.80 ملمهدى الشام 5.80 ملمالطائف الطريق الدائري 4.40 ملمالقرية (اديم) 0.60 ملمطريق الهدا الدائري 15.20 ملممنطقة المدينة المنورة :النخيل 0.20 ملمالقاحة 2.80 ملمأبو ضباع 1.20 ملمالشفيه 6.60 ملمالعيص 0.20منطقة عسير :ابها 33.00 ملمبللسمر 17.00 ملممحايل عسير 7.00 ملمطريب 8.00 ملممزهر 2.6 ملمالشعف 3.40 ملمالفرشة 7.8 ملمثلوث المنظر 0.4 ملمسبت بني بشر 2.40 ملمالماوين 6.20 ملمالعين 13.00 ملمالفرعة 33.00 ملمالمهلل 3.80 ملمغرب بارق 8.20 ملموادي الحياة 4.20 ملمجنوب شمال سبت بني بشر 3.4 ملممهر 1.2 ملمالواديين 2.00 ملمعفراء 6.2 ملمالعسران 2.00 ملمعقبة ضلع 6.4 ملمبحر أبو سكينه 5.2 ملمالماوين 0.6 ملمثربان 3.4 ملمتنومة 6.4 ملمشمال الخوش 3.2 ملمالنقيع 1.2 ملمالبشاير 3.4 ملمالمهل 1.6 ملمالفرعة 11.4 ملمالعسران 2.8 ملمالمجاردة 11.00 ملموادي الحياة 6.6 ملمخاط 23.00 ملممنطقة جازان :أحد المسارحة 0.40 ملمالدائر 1.40 ملممنطقة الباحة :بلجرشي 22.00 ملمالمخواة 37.4 ملمالاجاعدة 28.00 ملمالشعراء 9.8 ملمحصن الحابس 37.2 ملمالكراء 7.00 ملمكرا الحائط 5.00 ملمغامد الزناد 12.00 ملمبني كبير 13.2 ملمعويره 17.7 ملمقلوه 1.00 ملمالجرين 0.8 ملم// يتبع //03:29ت م0206

عام / نشرة عن كميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية/ إضافة أولى واخيرة

ثانياً: منسوب السدود :

منطقة الرياض

الأحمر 1.50 متر

الأرطاوية 1.70متر

البوضة 4.00 متر

الجزر 3.20 متر

الجفنة 1.90 متر

الجفير 1.50 متر

الحائر 5.00 متر

الحائر بالمجمعة 5.80 متر

الحريق 4.70 متر

الحريق بالوشم 2.70 متر

الحلوة 1.00متر

النحابج 2.70 متر

الخروعيه 3.80 متر

السديرية 1.90متر

الشحمه 2.90 متر

الشعراء 1.80 متر

الغاط 5.60 متر

الغيل 4.70 متر

الفحيحيل 1.60متر

الفوارة 1.90 متر

القويعية 1.80 متر

المجمعة 4.30 متر

المشقر 5.60 متر

المنحنى 4.50 متر

الهدار 5.60 متر

جلاجل 5.40 متر

حجيلا 1.90 متر

حراضه 1.90متر

حنفة عروى 1.40 متر

شعيب الغدير 1.40 متر

صلبوخ 5.15 متر

ضرماء 1.20 متر

عسيلان بالزين 3.00 متر

عضيدان 1.90 متر

عنان 1.40 متر

قبيبان 1.00متر

لبن 1.30متر

لصاد 2.80 متر

مزوى 4.90 متر

نمار 2.50 متر

-منطقة مكة المكرمة

ام الدوم 1.00متر

الجذية بشوقب 12.00 متر

الجناح 17.00متر

الراغية 3.00متر

الرامه 5.00 متر

العطاء 11.00 متر

اللقيطه 0.50 متر

المحند 5.50 متر

بسل 9.00 متر

تريبان14.00متر

ثماله 4.00 متر

داماء 5.00 متر

رابغ 31.68 متر

صعب 0.50 متر

ضراء 3.00 متر

ضري 1.00 متر

عتام 0.50 متر

عمت 3.00 متر

فيضة المسلح 1.00 متر

قراض 5.50 متر

قرن 16.00 متر

قتونا 21.93 متر

كتنه 1.00 متر

كلاخ 2.00 متر

لصب 1.50 متر

ليه 5.00 متر

مرواني 13.20 متر

ميسان 8.00 متر

وادي حلي 32.08 متر

وداي فاطمة 7.00 متر

ويح 9.00 متر

ياصب 0.50 متر

المدنية المنورة

ابو حنك 1.20 متر

الحصيد 3.00 متر

الصلحانيه 5.76 متر

العقيق الأعلى 1.40متر

الفرع 3.65 متر

الوجب 0.25 متر

بيضان 1.40 متر

طلال 1.50 متر

قصيباء 0.60 متر

قصيباء التدعيمي 0.40 متر

- القصيم

ابو جريفه 0.56 متر

الفوارة 0.56 متر

المذنب 3.00 متر

عقلة الصقور 1.20 متر

مارد 2.50 متر

-عسير

آل ثابت 71.096 متر

آل عيفه 6.00 متر

أبها 18.00 متر

افياض الطلحه 5.00 متر

الأخضر آل مسفر 1.50متر

الجوه 8.00 متر

الحرجة 7.00 متر

الحفه 12.00 متر

الخلصة 14.00 متر

الدافعة 5.00 متر

الدهناء 6.00 متر

الرميد 4.00 متر

الغرابة 26,00 متر

الفوهة 19.20 متر

يدوه 21.00 متر

الملك فهد 44.80 متر

تبالة 25.00 متر

ترجس 19.90 متر

جوف آل عامر 3.00 متر

حلباء 29.00متر

عتود تهامة 22.30متر

- الحدود الشمالية

الغرابة 1.50متر

اللويزية 2.60متر

بدنة 3.20متر

طريف 2.80متر

عرعر 2.50متر

- جازان

بيش 48.70متر

جازان 11.80متر

ضمد 12.00متر

وساع 20.80متر

وعال 13.70متر

نجران 16.00 متر

ثار 4.00متر

خضيران 10,00متر

- نجران

المليحة 10,00متر

تريمة 14,00متر

قطن 8,00متر

-الباحة

الاحسية 17,50متر

الجنابين 23,00متر

العقيق 18,20متر

ثراد 11,60متر

المرزوق 12,50متر

الطليقة 8,00متر

شدا نيرا 11,00متر

-الجوف

حصيدة الشرقية 1,50متر

// انتهى //

03:29ت م

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