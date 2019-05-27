السعودية اليوم / نشرة عن كميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية

الرياض 21 رمضان 1440 هـ الموافق 27 مايو 2019 م واس
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة, نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة, ومنسوب المياه في بعض السدود خلال ـ24 ساعة الماضية حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة:
وفيما يلي بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق :
أولا: كمية الأمطار :
منطقة الرياض :
شمال شرق عفيف 1.2 ملم
منطقة مكة المكرمة :
طريق الشفاء الدائري 5.60 ملم
العرضية الشمالية 16.40 ملم
رنية 1.80 ملم
القريع بني مالك 52.00 ملم
بني سعد 14.8 ملم
طريق الهدا الكر 9.20 ملم
الريان 0.20 ملم
ثريبان 11.20ملم
شمال غرب الحرم 2.20 ملم
ثلاثاء الخرم 16.00 ملم
مدركة 0.40 ملم
جنوب شرق العوالي 2.00 ملم
الجموم 36.00 ملم
العقور0.20 ملم
البرزة 2.40 ملم
قرن هذيل 30.00 ملم
الكامل 25.20 ملم
الغريف 0.20 ملم
الخفج 22.80 ملم
ميدان الملك خالد للفروسية 1.80 ملم
هدى الشام 5.80 ملم
الطائف الطريق الدائري 4.40 ملم
القرية (اديم) 0.60 ملم
طريق الهدا الدائري 15.20 ملم
منطقة المدينة المنورة :
النخيل 0.20 ملم
القاحة 2.80 ملم
أبو ضباع 1.20 ملم
الشفيه 6.60 ملم
العيص 0.20
منطقة عسير :
ابها 33.00 ملم
بللسمر 17.00 ملم
محايل عسير 7.00 ملم
طريب 8.00 ملم
مزهر 2.6 ملم
الشعف 3.40 ملم
الفرشة 7.8 ملم
ثلوث المنظر 0.4 ملم
سبت بني بشر 2.40 ملم
الماوين 6.20 ملم
العين 13.00 ملم
الفرعة 33.00 ملم
المهلل 3.80 ملم
غرب بارق 8.20 ملم
وادي الحياة 4.20 ملم
جنوب شمال سبت بني بشر 3.4 ملم
مهر 1.2 ملم
الواديين 2.00 ملم
عفراء 6.2 ملم
العسران 2.00 ملم
عقبة ضلع 6.4 ملم
بحر أبو سكينه 5.2 ملم
الماوين 0.6 ملم
ثربان 3.4 ملم
تنومة 6.4 ملم
شمال الخوش 3.2 ملم
النقيع 1.2 ملم
البشاير 3.4 ملم
المهل 1.6 ملم
الفرعة 11.4 ملم
العسران 2.8 ملم
المجاردة 11.00 ملم
وادي الحياة 6.6 ملم
خاط 23.00 ملم
منطقة جازان :
أحد المسارحة 0.40 ملم
الدائر 1.40 ملم
منطقة الباحة :
بلجرشي 22.00 ملم
المخواة 37.4 ملم
الاجاعدة 28.00 ملم
الشعراء 9.8 ملم
حصن الحابس 37.2 ملم
الكراء 7.00 ملم
كرا الحائط 5.00 ملم
غامد الزناد 12.00 ملم
بني كبير 13.2 ملم
عويره 17.7 ملم
قلوه 1.00 ملم
الجرين 0.8 ملم
// يتبع //
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عام / نشرة عن كميات الأمطار ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية/ إضافة أولى واخيرة
ثانياً: منسوب السدود :
منطقة الرياض
الأحمر 1.50 متر
الأرطاوية 1.70متر
البوضة 4.00 متر
الجزر 3.20 متر
الجفنة 1.90 متر
الجفير 1.50 متر
الحائر 5.00 متر
الحائر بالمجمعة 5.80 متر
الحريق 4.70 متر
الحريق بالوشم 2.70 متر
الحلوة 1.00متر
النحابج 2.70 متر
الخروعيه 3.80 متر
السديرية 1.90متر
الشحمه 2.90 متر
الشعراء 1.80 متر
الغاط 5.60 متر
الغيل 4.70 متر
الفحيحيل 1.60متر
الفوارة 1.90 متر
القويعية 1.80 متر
المجمعة 4.30 متر
المشقر 5.60 متر
المنحنى 4.50 متر
الهدار 5.60 متر
جلاجل 5.40 متر
حجيلا 1.90 متر
حراضه 1.90متر
حنفة عروى 1.40 متر
شعيب الغدير 1.40 متر
صلبوخ 5.15 متر
ضرماء 1.20 متر
عسيلان بالزين 3.00 متر
عضيدان 1.90 متر
عنان 1.40 متر
قبيبان 1.00متر
لبن 1.30متر
لصاد 2.80 متر
مزوى 4.90 متر
نمار 2.50 متر
-منطقة مكة المكرمة
ام الدوم 1.00متر
الجذية بشوقب 12.00 متر
الجناح 17.00متر
الراغية 3.00متر
الرامه 5.00 متر
العطاء 11.00 متر
اللقيطه 0.50 متر
المحند 5.50 متر
بسل 9.00 متر
تريبان14.00متر
ثماله 4.00 متر
داماء 5.00 متر
رابغ 31.68 متر
صعب 0.50 متر
ضراء 3.00 متر
ضري 1.00 متر
عتام 0.50 متر
عمت 3.00 متر
فيضة المسلح 1.00 متر
قراض 5.50 متر
قرن 16.00 متر
قتونا 21.93 متر
كتنه 1.00 متر
كلاخ 2.00 متر
لصب 1.50 متر
ليه 5.00 متر
مرواني 13.20 متر
ميسان 8.00 متر
وادي حلي 32.08 متر
وداي فاطمة 7.00 متر
ويح 9.00 متر
ياصب 0.50 متر
المدنية المنورة
ابو حنك 1.20 متر
الحصيد 3.00 متر
الصلحانيه 5.76 متر
العقيق الأعلى 1.40متر
الفرع 3.65 متر
الوجب 0.25 متر
بيضان 1.40 متر
طلال 1.50 متر
قصيباء 0.60 متر
قصيباء التدعيمي 0.40 متر
- القصيم
ابو جريفه 0.56 متر
الفوارة 0.56 متر
المذنب 3.00 متر
عقلة الصقور 1.20 متر
مارد 2.50 متر
-عسير
آل ثابت 71.096 متر
آل عيفه 6.00 متر
أبها 18.00 متر
افياض الطلحه 5.00 متر
الأخضر آل مسفر 1.50متر
الجوه 8.00 متر
الحرجة 7.00 متر
الحفه 12.00 متر
الخلصة 14.00 متر
الدافعة 5.00 متر
الدهناء 6.00 متر
الرميد 4.00 متر
الغرابة 26,00 متر
الفوهة 19.20 متر
يدوه 21.00 متر
الملك فهد 44.80 متر
تبالة 25.00 متر
ترجس 19.90 متر
جوف آل عامر 3.00 متر
حلباء 29.00متر
عتود تهامة 22.30متر
- الحدود الشمالية
الغرابة 1.50متر
اللويزية 2.60متر
بدنة 3.20متر
طريف 2.80متر
عرعر 2.50متر
- جازان
بيش 48.70متر
جازان 11.80متر
ضمد 12.00متر
وساع 20.80متر
وعال 13.70متر
نجران 16.00 متر
ثار 4.00متر
خضيران 10,00متر
- نجران
المليحة 10,00متر
تريمة 14,00متر
قطن 8,00متر
-الباحة
الاحسية 17,50متر
الجنابين 23,00متر
العقيق 18,20متر
ثراد 11,60متر
المرزوق 12,50متر
الطليقة 8,00متر
شدا نيرا 11,00متر
-الجوف
حصيدة الشرقية 1,50متر
// انتهى //
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.