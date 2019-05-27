شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: الدفاع المدني ينقذ محتجزَيْن في حريق منزل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

نجح رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة، في إخراج محتجزين داخل منزل بحي عروة، إثر اندلاع حريق بالدور الأول لمبنى مكون من دورين وملحق.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أنه تم إخراج حالتي احتجاز من الشقة وإخلاء الموجودين بالمبنى وجميعهم بحالة صحية جيدة ولله الحمد.