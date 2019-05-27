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اختار الاتحاد الدولي للرماية، الحكم السعودي الدولي إبراهيم نايف المطيري كأول حكم وطني للمشاركة في تحكيم منافسات رماية الأطباق بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020م.
وجاء اختيار الحكم الدولي المطيري نسبة لما يتميز به من كفاءة وطنية على أعلى المستويات، وأيضًا نسبة إلى تميزه في تنفيذ ما يوكل إليه من مهام تحكيمية وتفوقه أثناء مشاركاته في تحكيم عديد من بطولات كأس العالم والبطولات الآسيوية والعربية التي شارك فيها.
يُذكر أن الحكم الدولي إبراهيم المطيري، يعد أول حكم رماية وطني يتم اختياره للتحكيم، في مثل هذا المحفل الدولي.
اختيار "المطيري" للمشاركة في تحكيم منافسات الأطباق بأولمبياد طوكيو 2020مصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-27
اختار الاتحاد الدولي للرماية، الحكم السعودي الدولي إبراهيم نايف المطيري كأول حكم وطني للمشاركة في تحكيم منافسات رماية الأطباق بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020م.
وجاء اختيار الحكم الدولي المطيري نسبة لما يتميز به من كفاءة وطنية على أعلى المستويات، وأيضًا نسبة إلى تميزه في تنفيذ ما يوكل إليه من مهام تحكيمية وتفوقه أثناء مشاركاته في تحكيم عديد من بطولات كأس العالم والبطولات الآسيوية والعربية التي شارك فيها.
يُذكر أن الحكم الدولي إبراهيم المطيري، يعد أول حكم رماية وطني يتم اختياره للتحكيم، في مثل هذا المحفل الدولي.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
12:30 AM
كأول حكم رماية سعودي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية
اختار الاتحاد الدولي للرماية، الحكم السعودي الدولي إبراهيم نايف المطيري كأول حكم وطني للمشاركة في تحكيم منافسات رماية الأطباق بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020م.
وجاء اختيار الحكم الدولي المطيري نسبة لما يتميز به من كفاءة وطنية على أعلى المستويات، وأيضًا نسبة إلى تميزه في تنفيذ ما يوكل إليه من مهام تحكيمية وتفوقه أثناء مشاركاته في تحكيم عديد من بطولات كأس العالم والبطولات الآسيوية والعربية التي شارك فيها.
يُذكر أن الحكم الدولي إبراهيم المطيري، يعد أول حكم رماية وطني يتم اختياره للتحكيم، في مثل هذا المحفل الدولي.
، اختيار "المطيري" للمشاركة في تحكيم منافسات الأطباق بأولمبياد طوكيو 2020م ،
المصدر : الخليج 365
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