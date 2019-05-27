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محمد بن مسعود - الدمام - عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الأحد تدريباته عقب مباراته الافتتاحية أمام منتخب فرنسا أمس السبت ضمن مجريات الجولة الأولى من كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
وقسّم الجهاز الفني للأخضر خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب "غرونفالسكا" اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة والتي شاركت في مباراة الأمس مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على الإنهاء، أعقبه مناورة مصغّرة.
ويختتم المنتخب السعودي الاثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مالي مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم.
يُذكر أن المنتخب الأخضر الشاب يوجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 إلى جوار منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا.
"الأخضر الشاب" يبدأ الإعداد لمواجهة "مالي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-27
عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الأحد تدريباته عقب مباراته الافتتاحية أمام منتخب فرنسا أمس السبت ضمن مجريات الجولة الأولى من كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
وقسّم الجهاز الفني للأخضر خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب "غرونفالسكا" اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة والتي شاركت في مباراة الأمس مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على الإنهاء، أعقبه مناورة مصغّرة.
ويختتم المنتخب السعودي الاثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مالي مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم.
يُذكر أن المنتخب الأخضر الشاب يوجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 إلى جوار منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا.
27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
12:09 AM
عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الأحد تدريباته عقب مباراته الافتتاحية أمام منتخب فرنسا أمس السبت ضمن مجريات الجولة الأولى من كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.
وقسّم الجهاز الفني للأخضر خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب "غرونفالسكا" اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة والتي شاركت في مباراة الأمس مرانًا استشفائيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على الإنهاء، أعقبه مناورة مصغّرة.
ويختتم المنتخب السعودي الاثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مالي مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم.
يُذكر أن المنتخب الأخضر الشاب يوجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 إلى جوار منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا.
، "الأخضر الشاب" يبدأ الإعداد لمواجهة "مالي" ،
المصدر : الخليج 365
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