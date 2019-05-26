مفتي المملكة يصل مكة المكرمة لقضاء العشر الأواخر من رمضان

2019-05-27

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وصول سماحة المفتي العام للمملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إلى منطقة مكة المكرمة، لقضاء العشر الأواخر بجوار بيت الله الحرام.

كما وصل في وقت سابق، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.