التأمينات: يحق لعائلة المشترك المسجون الحصول على معاش في هذه الحالة

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق لعائلة المشترك المسجون الحصول على معاش، وذلك وفقا لشروط.

وأبانت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، أنه يحق لأفراد عائلة المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا الحصول على المعاش. ودعت المؤسسة إلى التواصل معها وإرسال الملاحظات والأسئلة عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل.

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