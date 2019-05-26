اخبار السعوديه

شوارع مكة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث التي تستضيفها المملكة

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

الان تتابع شوارع مكة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث التي تستضيفها المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

ازدانت شوارع وميادين العاصمة المقدسة بأعلام الدول المشاركة في أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية ، وتعقد في مكة المكرمة يومي الخامس والسادس والعشرين من الشهر الجاري، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وتنعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوارع مكة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث التي تستضيفها المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا