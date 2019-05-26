شوارع مكة تتزين بأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث التي تستضيفها المملكة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

ازدانت شوارع وميادين العاصمة المقدسة بأعلام الدول المشاركة في أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتعقد في مكة المكرمة يومي الخامس والسادس والعشرين من الشهر الجاري، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

وتنعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي.