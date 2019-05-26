أمطار رعدية مصحوبة بزخات بَرَد على 7 مناطق بالمملكة.. الأحد

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة، غدًا الأحد.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى منطقة المدينة المنورة، تتأثر بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة.
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وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن شمال وشمال غرب المملكة، يشهدان سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة.
وحول حالة البحر الأحمر، أكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.
أما عن حالة الخليج العربي، فقالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح ستكون غربية بوجه عام بسرعة 10-30 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.