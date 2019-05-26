فالنسيا يحقق أرقاما تاريخية.. وميسي النقطة المضيئة في برشلونة

توج فالنسيا بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ عام 2008 بعدما خطف اللقب من برشلونة، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما في مدينة إشبيلية الأندلسية.



يعد ذلك النهائي الرابع الذي يتوج به فالنسيا من آخر 5 نهائيات له من كأس الملك، حيث توج باللقب على حساب ريال مدريد عام 1979 بالفوز عليه بنتيجة 2-0، لكنه خسر النهائي الثاني على يد ديبورتيفو لاكورنيا عام 1995 بنتيجة 1-2، قبل أن يتوج باللقب على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0 عام 1999.

وحقق فالنسيا اللقب الثالث على حساب خيتافي عام 2008 بنتيجة 3-1، قبل أن يتوج باللقب الرابع في آخر 5 نهائيات له على حساب برشلونة.

حقق "الخفافيش" أرقاما تاريخية خلال مواجهة برشلونة، والذي جاء في مقدمتها أنه الفريق الأول الذي تقدم على البارسا بهدفين دون رد، في كأس الملك منذ فوز ريال مدريد على البارسا 4-0 عام 1974.

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وتعد هذه المرة الأولى التي استقبل برشلونة خلالها هدفين في شوط أول لمباراة بنهائي كأس ملك إسبانيا، منذ فوز ريال مدريد على البارسا 4-0.



وبات فالنسيا ثاني فريق يتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا بالتزامن مع احتفاله بمرور 100 عام على تأسيسه، بعد إسبانيول الذي حقق الإنجاز نفسه في عام 2000.

لا يزال الأرجنتيني ليونيل ميسي النقطة المضيئة في برشلونة، حيث سجل هدف الفريق الوحيد في المباراة، وكان قريبا من معادلة النتيجة، إلا أنه فشل في ذلك.

ميسي بات أول لاعب يسجل في 6 مباريات نهائية لكأس ملك إسبانيا برصيد 7 أهداف متخطيا تيلمو زارا بـ5 مباريات.

وكان ميسي توج بلقب الحذاء الذهبي السادس في تاريخه، كهداف للدوريات الأوروبية، بعدما سجل 36 هدفا هذا الموسم، متفوقا على كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، صاحب الـ33 هدفا.



