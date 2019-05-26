السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير اليابان لدى المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير اليابان لدى المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:46 مساءً, 26 مايو 2019 م المناطق - واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير اليابان لدى المملكة توساكا ايمورا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عادل مرداد.

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