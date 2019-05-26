“جديد” صرف الدفعة الثالثة من عطاء “سند محمد بن سلمان” والتسجيل علي...

مبادرة برنامج “سند الزواج” الذي أطلقها الأمير “محمد بن سلمان” ولي العهد السعودي في 30/12/2018، إماناً منه بالدور المجتمعي ومساندة المواطنين والمواطنات علي العيش بحياة كريمة يعمها الإستقرار،ويحث البرنامج الشباب الغير قادر مادياً علي الزواج وبناء أسرة مستقرة وحياة سعيدة،لأن الأستقرار الأوسري من اهم عوامل تماسك المجتمع ويتم التقديم بالبرنامج طبقاً للشروط الموضوعة للحصول علي عطية سند الزواج، وأكد برنامج “سند محمد بن سلمان للزواج” أن البرنامج حدد فئات معينة لها الأولوية في سند الزواج، حيث يتم التعامل مع هذه الفئات أولاً نظراً لخطة البرنامج بالتعامل مع الفئات الأكثر إحتياجاً.والتي تكون اولى بالرعاية .

أعلن برنامج “سند محمد بن سلمان” للزواج عن صرف الدفعة الثالثة من العطاء، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الدفعة 2200 مستفيد ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية،بقيمة مبلغ 45 مليون ريال سعودي.

أعلن برنامج سند الزواج أنه تم صرف العطاء ل 4200 مستفيد، ومجموع المبالغ التي تم صرفها هي 100 مليون ريال كدفعة أولي، وقد نوه البرنامج أن التسجيل مستمر حتي الأن، وعلي من تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالتسجيل، الدخول علي الرابط الخاص بالتسجيل لإدخال بياناته، ونوفر لكم متابعينا الرابط المباشر للتسجيل.

وقد حدد البرنامج هذه الفئات التي تستحق سند الزواج أولاً بثلاث فئات وهي ” أبناء شهداء الواجب- الأيتام- أصحاب الهمم”، وهذه الفئات لها الأولوية في عطية سند الزواج، وقد طالب البرنامج المتقدمين لسند الزواج في شهر فبراير تحديث بياناتهم ومطابقتها مع المستندات المقدمة للحصول علي عطية الزواج، وحرصاً منا علي تقديم أسهل الطرق لمتابعينا لمعرفة أهم وأخر الأخبار، فقد وفرنا لكم رابط الدخول لبرنامج سند فيما يلي.

للتسجيل علي رابط برنامج سند للزواج من هنا

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تحديث اليوم الإثنين: – أعلن برنامج سند أنه قد تم صرف الدفعة الأولي والثانية من العطاء، وبالنسبة للدفعة الثالثة قيد الإجراء للصرف، ويتم دراسة الأهلية حالياً للدفعة الرابعة، علي أنه تم فتح التسجيل للدفعة الخامسة لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل والأهلية.

مراحل الحصول علي “سند الزواج”

إنشاء حساب إلكتروني جديد.

إجتياز دورة الوعي المالي.

إستكمال البيانات الشخصية.

التحقق من الأهلية.

ظهور النتائج ودعوة المؤهلين لإستكمال بياناتهم.

صرف العطاء للمستحقين.

رابط لدخول لبرنامج “سند الزواج” من هنا

وقد أكد برنامج “سند محمد بن سلمان” علي أن في حالة عدم مطابقة البيانات لشروط العطاء، يمكن التعرف علي أسباب عدم المطابقة، وأسباب عدم الإستحقاق، ويتم إعادة تقديم الطلب مرة أخري بعد مطابقة البيانات للشروط بالبرنامج، وعند رفض الطلب وعدم وضوح السبب للرفض، يتم التوجه للجهات المعنية وتقديم المستندات والبيانات التي تسهل إستحقاق سند الزواج، ويتم مراجعتها بعد تقديم الطلب مرة آخري، مع تحديث بيانات المتقدمين لسند الزواج في شهر فبراير.