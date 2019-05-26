موعد نزول الرواتب السعودية بالهجري والميلادي ومواعيد الصرف كاملة لعام 2019-1440

موعد نزول الرواتب بالميلادي والهجري 2019 بالمملكة العربية السعودية بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامره بتوحيد موعد صرف الرواتب السعودية لموظفي قطاع الدولة العام بالمملكة العربية السعودية، حيث كان يتم صرف الرواتب بالتاريخ الهجري وجاء التغيير علي مواعيد نزول الرواتب ليصبح في الخامس من الأبراج الشمسية.

ثم جاءت الأوامر الملكية الجديدة لكي توحد مواعيد الصرف والإيداع في حسابات موظفي القطاع العام الحكومي البنكية بشكل مباشر في تاريخ السابع والعشرون من كل شهر ميلادي، حيث جاء هذا الأمر الملكي الكريم مراعاةً للمناشدات الصادرة عن أبناء وبنات المملكة للمطالبة بعودة الرواتب لسابق عهدها مرة أخرى (الصرف بالتاريخ الهجري)، ومن خلال نجوم مصرية نوفر لكم موعد إيداع رواتب الشهر الجاري في نهاية المقال، وجدول إيداع الرواتب 2019 كاملاً بالتاريخ الميلادي والهجري.

موعد نزول الرواتب 1440

بعد مطالبات عديدة من المواطنين السعودين بتعديل مواعيد الرواتب 1440 وعودتها لسابق عهدها والاعتماد علي التاريخ الهجري لصرف رواتب موظفي القطاع العام بالمملكة، وذلك بعد تطبيق الصرف وفقاً للتقويم الشمسي معتمداً علي الصرف في الخامس من كل برج شمسي، فقد جاءت أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بتعديل وتوحيد مواعيد صرف الرواتب السعودية، لكي يصبح موعد نزول الرواتب الجديد في تاريخ السابع والعشرين من كل شهر ميلادي.

حيث جاء هذا الأمر الملكي الكريم ضمن مجموعة من الأوامر الملكية التي تهدف إلي راحة أبناء وبنات المملكة العربية السعودية والنظر في متطلباتهم وإقرار ما هو في مصلحة المواطن والمملكة سوياً، وقد جاءت الأوامر الملكية الجديدة لتعويض المواطن جراء الإصلاحات الاقتصادية بالاقتصاد الوطني ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الحكيمة الرشيدة 2030، وقد قام موقع نجوم مصرية بتوفير جدول صرف الرواتب الجديد 2019 كاملاً للسائلين عن متي نزول الرواتب للشهر الجاري، وذلك تلبيةً لرغبة العديد في التعرف علي موعد نزول الرواتب ومتى نزول الرواتب بالهجري والميلادي لمدة عام كامل وفقاً لتقويم أم القرى من خلال النقاط المرفقة.

مواعيد نزول رواتب السعودية لمدة عام كامل 2019

يوم الأحد، التاريخ الميلادي 27 يناير 2019، التاريخ الهجري 21 جمادي الأولى 1440هـ. يوم الأربعاء، التاريخ الميلادي 27 فبراير 2019، التاريخ الهجري 22 جمادي الثاني 1440هـ. يوم الأربعاء، التاريخ الميلادي 27 مارس 2019، التاريخ الهجري 20 رجب 1440هـ. يوم الأحد، التاريخ الميلادي 28 أبريل 2019، التاريخ الهجري 23 شعبان 1440هـ. يوم الاثنين، التاريخ الميلادي 27 مايو 2019، التاريخ الهجري 22 رمضان 1440هـ. يوم الخميس، التاريخ الميلادي 27 يونيو 2019، التاريخ الهجري 24 شوال 1440هـ. يوم الأحد، التاريخ الميلادي 28 يوليو 2019، التاريخ الهجري 25 ذو القعدة 1440هـ. يوم الثلاثاء، التاريخ الميلادي 27 أغسطس 2019، التاريخ الهجري 26 ذو الحجة 1440هـ. يوم الخميس، التاريخ الميلادي 26 سبتمبر 2019، التاريخ الهجري 27 محرم 1441هـ. يوم الأحد، التاريخ الميلادي 27 أكتوبر 2019، التاريخ الهجري 28 صفر 1441هـ.. يوم الأربعاء، التاريخ الميلادي 27 نوفمبر 2019، التاريخ الهجري 30 ربيع الأول 1441هـ. يوم الخميس، التاريخ الميلادي 26 ديسمبر 2019، التاريخ الهجري 29 ربيع الثاني 1441هـ.

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موعد صرف الراتب أبريل 2019 بالميلادي والهجري

في ظل تساؤلات العديد من المواطنين/المواطنات العاملون بقطاع الدولة الحكومي بالمملكة العربية السعودية عن متى نزول راتب شهر شعبان 1440هـ الذي من المقرر أن يتم صرفه خلال شهر أبريل 2019، وهنا يجب العلم بأن مواعيد إيداع رواتب موظفي الدولة سوف تكون وفقاً للمواعيد الرسمية المحددة سلفاً من قبل وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي، ما لم يتم التصريح رسمياً بتقديم أو تأخير مواعيد الإيداع والصرف للرواتب الحكومية، ومن خلال النقطة التالية، يمكنكم التعرف على موعد نزول الرواتب السعودية الشهر الجاري.

رواتب موظفي القطاع العام: الأحد 28 أبريل 2019 الموافق لتاريخ 23 شعبان 1440هـ.

تم الإعلان من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي عن أوقات دوام البنوك خلال شهر رمضان 1440 المبارك بالمملكة العربية السعودية، حيث ستكون أوقات العمل اليومية للبنوك فيما يتعلق بالتعامل مع الجمهور خلال أيام شهر رمضان المبارك اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، ومن يرغب في التعرف على موعد ومدة إجازة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

ما الوقت المتبقي على نزول راتب شهر رمضان 1440؟| رواتب مايو 2019

طبقاً للمواعيد الرسمية المحددة للصرف، فسوف يكون موعد الإيداع في حسابات الموظفين البنكية بتاريخ 27 من الشهر الميلادي الجاري، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بتوحيد موعد إيداع الرواتب من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، كما أصدر أمراً بتاريخ 18 ديسمبر 2018 يقضي باستمرار صرف رواتب بدل غلاء المعيشة ومن خلال التالي يمكنكم التعرف علي المدة المتبقية على صرف (راتب حافز، رواتب التقاعد الحكومي، رواتب التقاعد الخاص ساند، راتب التأهيل)، كما نوفر المدة الزمنية المتبقية على موعد نزول الرواتب بالتاريخ الهجري والميلادي.

الراتب الوقت المتبقي على الصرف الرواتب الحكومية يومان التقاعد الحكومي 31 يوماً التقاعد الخاص “ساند” 8 أيام حافز 5 أيام التأهيل يوم واحد الضمان الاجتماعي 5 أيام حساب المواطن 16 يوماً عيد الفطر 10 أيام “فلكياً”

وفي ظل ترقب موظفي القطاع العام الحكومي نزول الرواتب وإيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين، فإن الوقت المتبقي علي إيداع الرواتب الجديدة في الحسابات البنكية مباشرةً للموظفين بالقطاع العام الحكومي اعتباراً من اليوم السبت بتاريخ 25 مايو 2019 الموافق لتاريخ 20 رمضان 1440هـ وحتي تاريخ صرف الرواتب في السابع والعشرون من الشهر الميلادي القادم تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بصرف وإيداع الرواتب في هذا التاريخ، محدداً بذلك موعد الصرف وفقاً للتقويم الميلادي وليس التقويم الهجري أو الأبراج الشمسية، فإن عدد الأيام المتبقية علي نزول الرواتب لشهر رمضان 1440 هو (يومان)، وسط متابعة مستمرة منا لأخر تصريحات وزارة المالية ومؤسسة النقد، كي نوفر لحضراتكم موعد نزول الرواتب بالميلادي والهجري للشهر الجاري والأشهر المُقبلة -بمشيئة الله تعالي- عبر موقع نجوم مصرية.

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