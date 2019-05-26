خادم الحرمين يشيد بتميز العلاقات الأخوية بين السعودية والأردن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والشعبين الشقيقين، مؤكدا سعي الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والشعبين الشقيقين، مؤكدا سعي الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها خادم الحرمين الشريفين لملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك عبدالله الثاني، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. Advertisements من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة لرئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيسين رامافوسا وسالومي، ولحكومتي وشعبي جنوب أفريقيا وجورجيا الصديقين اطراد التقدم والازدهار. وأشاد خادم الحرمين الشريفين بتميز العلاقات التي تربط بين المملكة وشعبها وكل من البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا سعي الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.



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