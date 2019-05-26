استعادة أراضٍ بربع مليار ريال غرب مشروع القدية بالرياض إلى أملاك الدولة .. ومفاجأة عن الملاك !

استعادت “وزارة العدل” صكين غير نظاميين إلى أملاك الدولة بمساحة تتجاوز مليونًا ونصف المليون مترًا مربعًا يقعان غرب مشروع القدية في الرياض. وقال مصدر مطلع بحسب صحيفة “الوطن” : إنه “تم تخطيط الصكين بمخططين سكنيين بلغ عدد القطع السكنية فيهما 1180 قطعة وبمبلغ سوقي يتجاوز ربع مليار ريال”.

وأشار المصدر، إلى أن “الصكين غير نظاميين وذلك لكون أوصاف المواقع في أساسيات الصكين تختلف عن الطبيعة”. وفي ذات السياق، كشف عضو في أحد المجالس البلدية التابعة إداريًا لمنطقة الرياض، مفاجأة عن ملكية أحد الصكوك، مبينًا أن أحدهما تعود ملكيته لرجل أعمال شهير بالرياض ورئيس ناد. ولفت عضو المجلس البلدي، الذي على دراية بتفاصيل الصكوك المستعادة، أن ملكية الصك الثاني تعود لعضو مجلس بلدي سابق بالمحافظة وبشراكة مع عقاريين كبار بمبلغ 80 مليون ريال.