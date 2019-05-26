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2019-05-26 العمل والتنمية الاجتماعية تبدأ إيداع مخصصات التأهيل الشامل لشهر مايو متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل قليل إيداع مخصصات مستفيدي التأهيل الشامل لشهر مايو . وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت في وقت سابق تعديل موعد صرف معاشات التأهيل الشامل إلى يوم 26 من الشهر الميلادي.

وكان صرف معاشات التأهيل يتم في اليوم الـ 20 من الشهر الهجري.









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