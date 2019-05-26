السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم 19توزيع السلال الرمضانية في لبنان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:17 صباحًا, 26 مايو 2019 م واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم التاسع عشر توزيع السلال الرمضانية في مدينتي بيروت وطرابلس اللبنانيتين.

وجرى توزيع 190 سلة رمضانية على الأسر اللبنانية واللاجئين السوريين في المدينتين ضمن أنشطة المركز الغذائية في الجمهورية اللبنانية خلال شهر رمضان الفضيل.

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