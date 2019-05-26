الان تتابع شرطة الرياض توضح حقيقة فيديو القبض على مخالفي الذوق العام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض
كشفت شرطة الرياض ،اليوم، حقيقة ما جاء في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يدعي صاحبه قيام الجهات الأمنية بالقبض على ما أسماه مخالفي الذوق العام وتغريمهم بمبالغ تصل إلى 5000 ريال.
و أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم، شاكر بن سليمان التويجري،في بيان أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي الذي يظهر من خلاله أحد الأشخاص أثناء تواجده بأحد المجمعات التجارية ويدعي قيام الجهات الأمنية بالقبض على مخالفي الذوق العام وان هناك غرامات مالية تصل الى (٥٠٠٠) ريال، تود شرطة منطقة الرياض التوضيح بأن ما ادعى به المتحدث بالمقطع عاري تماماً من الصحة، حيث أن الأجهزة الأمنية تباشر مهامها بحفظ النظام وتوفير الأمن في المجمعات التجاريه وضبط المخالفين، وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .
وقال التويجري: “كما تهيب شرطة منطقة الرياض بالجميع تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم تعريض أنفسهم للمساءلة النظامية بإشاعة وإدعاءات غير صحيحة .
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